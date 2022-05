Gratta e Vinci, il fortunato vince quasi due milioni di euro: dove è successo

Ancora una volta in Italia si registra una vincita strepitosa con un Gratta e Vinci, tutti i dettagli sul fortunato

Piana del Sole ha si è svegliata più solare che mai, proprio ad Ovest della Capitale è avvenuta una vincita milionaria: un cliente al bar di viale Pescina Gagliarda, ha acquistato un biglietto Gratta e vinci ed ha fatto centro.

Il biglietto acquistato dal vincitore era un Turista per sempre e la somma di denaro vinta è davvero esorbitante. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo nei pressi del bar di Alberto Fortuna, proprietario dell’attività commerciale.

Gratta e Vinci, chi è il vincitore a quanto ammonta la vincita

Non si hanno notizie sulla persona che vinto l’esorbitante somma, ma Romatoday ha intervistato il proprietario dell’attività commerciale che ha raccontato: “Non ci siamo accorti di nulla ed infatti è stata una vera sorpresa – ha riferito Alberto Fortuna – perché lo abbiamo appreso quando si è presentato sul posto un dipendente di IGT(la società che gestisce le lotterie istantanee del Gratta&Vinci ndr), che aveva il compito di informarci della vincita”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ragazza di 23 anni trovata morta in una baracca: disposta l’autopsia

L’evento si è presentato intorno alla fine di aprile, ma il proprietario e sua moglie hanno dovuto attendere l’invio della locandina da parte di IGT.

“Non erano mai capitate vincite superiori ai cinquecento euro – ha spiegato il titolare dell’attività – Però per quanto mi riguarda sono fortunato solo di cognome, perché l’uomo che lo è anche di fatto, è quello che ha comprato quel gratta e vinci”.

La cifra vinta dall’uomo sconosciuto ammonta a quasi due milioni, nello specifico si parla di 1.936.849 euro.

Qualche mese fa, anche nell’ipermercato di via dell’Appagliatore, ad Ostia qualcuno ha tentato la fortuna ed ha fatto centro. L’importo vinto è di 100mila euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Schiacciato da un macchinario: operaio 36enne perde la vita

“Non abbiamo avuto la prontezza di fotografare il biglietto, come invece abbiamo fatto in passato – ha spiegato a RomaToday la proprietaria – Perché non è il primo ticket fortunato ad essere stato venduto in quell’attività. Nell’inverno del 2020 abbiamo avuto una cliente ancora più fortunata. In quel caso ha vinto 200mila euro”. Ha concluso.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO