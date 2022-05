Gratta e Vinci, il nuovo biglietto che riempie le tasche degli italiani: probabilità di vincita fino a 5 zeri

Nelle tabaccherie è disponibile un nuovo “Gratta e Vinci” che farà senz’altro gola agli italiani: scopri di cosa si tratta e la vincita che nasconde.

Il gioco del “Gratta e Vinci” come ben sappiamo sta spopolando nelle tabaccherie di tutta Italia. Dal “Sette e mezzo” al “Milionario“, per il cliente c’è una vasta gamma di scelta a seconda delle proprie disponibilità economiche.

Il boom di acquisti di questi biglietti significa per molti la possibilità di arrotondare le proprie tasche o uno stipendio non abbastanza lauto per portare avanti la propria famiglia.

Con l’avanzamento della tecnologia si offre agli italiani la possibilità di tentare una vincita anche attraverso il proprio smartphone. Il governo ha deciso di andare incontro agli italiani e offrire loro la ghiotta opportunità di aggiudicarsi un biglietto vincente ogni 10 acquistati.

Da poco tempo infatti, nelle ricevitorie e tabacchi è presente il “Gratta e Vinci” che fa al caso vostro

“Gratta e Vinci”, il biglietto vincente che raddoppia i vostri guadagni

Chi è stanco di attendere il biglietto giusto per assicurarsi la vincita, oggi può affidarsi ad un nuovo “Gratta e Vinci” che vi assicurerà la fortuna in un breve lasso di tempo.

Il suggerimento non è quello di strafare o farsi afferrare dalla ludopatia, ma giocare il giusto al momento opportuno. Chi terrà a mente il giorno in cui il tabacchi di riferimento ha scaricato la merce dei “Gratta e Vinci”, saprà attendere il momento giusto per acquistare quel gruzzolo di ticket, approfittando di una probabilità di vincita molto alta.

Con il nuovo biglietto in commercio, gli esperti ne suggeriscono altamente la richiesta ai tabaccai. Si tratta di un esemplare cartaceo da “2 Euro” in grado di assicurarvi una vincita pari a 5 zeri (100.000 euro) ogni diecimila acquisti.

Per gli italiani è arrivata una nuova e concreta possibilità di sognare e portarsi a casa un bottino che rivoluzionerà la loro vita. Il nostro ticket di riferimento porta il nome di “Frutti Ricchi”.

Cosa stai aspettando? Corri nel punto vendita, tabacchi più vicino casa tua e aumenta le speranze di realizzare il sogno di una vita.