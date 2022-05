Gratta e Vinci: se trovate questo tagliando dovete assolutamente acquistarlo. Il motivo vi sorprenderà

Gratta e Vinci. Sei appassionato dei famosi tagliandi della lotteria istantanea? Ebbene, svelato il motivo per cui ogni tanto dovresti comprarne uno di una serie specifica.

Nessuno ha ancora centrato i sei numeri vincenti per accaparrarsi il montepremi del Superenalotto. Sapete a che cifra è arrivato? Assolutamente stellare. Si parla addirittura di 204.000.000 di euro.

Avete mai immaginato cosa fareste con un tesoro del genere? Potreste soddisfare ogni vostro desiderio e capriccio. Soldi che basterebbero per una vita intera e, se ben investiti, assicurerebbero tranquillità economica anche ai vostri discendenti, amici e persone care. Senza dimenticare mai di riservarne una buona parte per opere benefiche: sarebbe il minimo. Una bella sommetta è riservata anche ai vincitori dei Gratta e Vinci. Niente che si avvicini al jackpot già citato, tuttavia non è niente male.

Gratta e Vinci: il tagliando che fareste bene ad acquistare. Ecco il motivo

Sembrerà anacronistico ma, in piena primavera e con lo sguardo protratto verso i mesi più caldi, parliamo della lotteria Gratta e Vinci “Il Villaggio di Natale”. Perchè? Semplicemente per svelarvi come mai è un po’ più speciale a tutte le altre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gratta e Vinci colpisce ancora, vince una cifra astronomica con un ‘Nuovo Turista per Sempre’. Mai visto prima

Scopriamo, innanzitutto, la modalità di vincita. Il tagliando si compone di ben quattro giochi con i quli tentare la fortuna.

Nel Gioco 1 è necessario trovare sotto la patina con scritto I TUOI SIMBOLI uno o più SIMBOLI VINCENTI. In palio vi è la somma dei premi corrispondenti.

Con il Gioco 2 bisogna grattare la patina sulla scritta I TUOI NUMERI e trovare, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI. Andiamo avanti con il Gioco 3 in cui, anche in questo caso, sotto I TUOI NUMERI bisogna avere la fortuna di scorgere uno o più NUMERI VINCENTI. Infine, nel Gioco 4 se trovate ne I TUOI SIMBOLI una o più volte, uno o più SIMBOLI VINCENTI si vince il premio corrispondente.

Se si trova il SIMBOLO BONUS si raddoppia la somma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gratta e Vinci, con 5 euro una vincita che cambia la vita: montepremi pazzesco

Perché è così particolare questo Gratta e Vinci? Costa un po’ di più rispetto agli altri visto che ci sono quattro occasioni di vincita (si parla di 10 euro), tuttavia anche l’importo della vincita massima è più alto, ben 2 milioni di euro.

É davvero difficile scovare un biglietto fortunato. É stata calcolata una probabilità di vincita di 1 ogni 5.040.000,00 tagliandi.