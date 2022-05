Guendalina Tavassi sulla spiaggia è una sirenetta super sensuale ma non per tutti. Arrivano i commenti scomodi

Lei certamente è una dei grandi protagonisti di questa “Isola dei Famosi 2022”. Non solo bella ma anche un sacco simpatica e che si sa imporre facendo valere quello in cui crede. Parliamo di Guendalina Tavassi, ex gieffina, ex naufraga visto che lei l’esperienza in Honduras l’aveva già vissuta, e nota influencer.

Per questa seconda volta è partita insieme al fratello Edoardo, senza del quale probabilmente non avrebbe mai accettato. Ieri la Tavassi ha fatto preoccupare un po’ tutti, familiari e fan. La redazione del programma ha fatto sapere, infatti, che la concorrente ha avuto necessità di fare degli accertamenti medici e per questo è stata portata in infermeria.

Nulla è stato comunicato con precisione ma si pensa che sia stato un intervento solo a livello cautelativo. L’Isola, si sa, non è facile e le asperità di Cayo Cochinos mettono a dura prova i naufraghi.

Guendalina Tavassi, costume intero e bandana: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Nel mentre dal profilo Instagram ufficiale di Guendalina Tavassi arrivano un po’ di foto della bella mamma sull’Isola. In costume nero intero, quello del noto brand sportivo sponsor del reality di Canale 5, la Tavassi è stata immortalata sulla spiaggia e sembra quasi una sirena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Super top” Paola Barale posa insieme a Lei: due icone incredibili. Biondo platino e total black – FOTO

Tre in particolare gli scatti sul bagnasciuga con l’acqua che le cinge leggermente le gambe. Capelli sciolti e bandana, ormai iconica per l’influencer. Magnetica nella sua prestanza fisica con le forme che conosciamo, che si fanno notare in una silhouette incredibile.

Una dea afrodisiaca di fronte alla quale è impossibile resistere. È questo il parere dei suoi follower che la riempiono di complimenti. Non mancano però anche i commenti scomodi nei suoi confronti e che esprimono il totale disaccordo nei confronti della sua bellezza.

C’è chi risponde in maniera ironica e dice: “Bella? Boh 🤔😏🙄”, e chi aggiunge: “dove l’hai vista senza trucco? Bella poi… guarda le ultime storie, ha una mensola al posto del labbro superiore, comunque non è senza trucco” ed infine chi esagera definendola “Inquinante”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ho deciso di pubblicare a quest’ora perchè….”, Giulia Stabile spiazza i fan: post strappalacrime FOTO

Che Guendalina abbia fatto più volte ricorso alla chirurgia non è una novità, lei in primis lo ha detto ed in queste settimana sull’Isola è quanto più evidente.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO