Il Volo, Gianluca Ginoble “sostituito”: la scelta arriva all’improvviso, fan allarmati

I fan li aspettavano sul palco dell’Eurovision ma il baritono all’ultimo minuto ha dato forfait, la notizia ha gettato tutti nel panico.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava una cosa del genere. Il baritono non salirà stasera sul palco del Pala Alpitour di Torino per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 e non potrà esibirsi accanto a Ignazio Boschetto e Piero Barone.

I tre amici e colleghi si erano fatti notare nel 2015 quando hanno partecipato alla competizione canora europea dopo la vittoria a “Sanremo”. Questa italiana quindi sarebbe stata una nuova avventura che per molti era un omaggio alla loro immensa bravura che negli anni ha premesso loro di farsi conoscere a livello globale.

Qualcosa però è andato storto e non potranno celebrare questo traguardo sullo stesso palco, Gianluca Ginoble infatti sarà sostituito. Impossibile non essere sincerati da tale avvenimento, ma capiamo cosa si cela dietro questa notizia.

Gianluca Ginoble abbandona i compagni, chi ci sarà al suo posto?

Nonostante il Governo abbia tolto l’obbligo delle mascherine e abbassato il livello di guardia relativo il pericolo sanitario, gli ultimi aggiornamenti vogliono che Gianluca abbia contratto il Covid.

Per fortuna la loro esibizione non è a rischio, come ha fatto sapere lo stesso vice direttore di Rai Uno, Claudio Fasullo, il quale ha fatto sapere fin da subito si sono adoperati per trovare un “sostituto”.

La decisione è quindi volata non su un collega cantante illustre ma bensì sulla tecnologia virtuale, come si legge sul quotidiano La Repubblica.

Si è scelto di dirottare lo spettacolo in questa direzione per fare in modo di dare a tutti l’illusione che il trio fosse ancora insieme e far provare anche a Grenoble l’ebrezza di questo evento così unico.

Boschetto e Barone intervistati da Radio Rtl 102.5, e Giancluca da casa, ieri hanno spiegato come hanno cercato di tamponare le cose: “Grazie alla tecnologia siamo riusciti a fare un video e mandarlo nel led wall. Dobbiamo dire grazie alla nostra produzione e quella dell’Eurovision, che hanno fatto un lavoraccio”. Apprezzerà il pubblico questa versione innovativa di ‘Grande Amore’?

