“La cinquina della carciofara se la ricorda ancora”. Laura Torrisi: la FOTO che porta alla mente la scena iconica di Pieraccioni. Unica – FOTO

Laura Torrisi. L’attrice siciliana ma toscana d’adozione è seguitissima su Instagram. Ha pubblicato uno scatto bucolico che richiama alla mente una scena iconica di un film girato anni fa

Nata a Catania il 7 dicembre 1979 ma legatissima alla città di Prato, Laura Torrisi è venuta alla ribalta nel 2006, anno in cui ha ricoperto il ruolo di concorrente nel padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi.

Aveva già tentato una timida carriera nel mondo dello spettacolo prima di allora, ottenendo piccoli ruoli nei film “Il signor Quindicipalle” di Francesco Nuti e in “Lucignolo” di Massimo Ceccherini. É stato, però, l’incontro con un altro grande regista toscano a donarle la massima popolarità. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni.

Laura Torrisi: “la carciofara” è tornata. Lo scatto bucolico su Instagram richiama una scena del passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La grande occasione cinematografica di Laura Torrisi è arrivata grazie alla pellicola del 2007 “Una moglie bellissima” per la regia di Leonardo Pieraccioni. Le fu affidato il ruolo della protagonista, Miranda, consorte di Mariano, un commerciante di frutta e verdura, sedotta dal fotografo Andrea che le promette una fulgida carriera nello show business.

Lascia il marito ma ben presto si accorge che quel mondo di lustrini e paillettes nasconde falsità e che lo stesso Andrea l’ha solo usata chiamandola con disprezzo “la carciofara”.

Nell’immaginario del pubblico è rimasta iconica la scena del film in cui Miranda, resasi conto degli inganni e dei tradimenti, stampa uno schiaffone sul volto del fotografo che l’aveva illusa.

Gli scatti bucolici che Laura Torrisi ha pubblicato di recente su Instagram in cui mostra con orgoglio un recipiente pieno di carciofi appena colti, rimanda d’impulso al celebre film. “La cinquina della carciofara se la ricorda ancora” – scrive, infatti, qualcuno tra i commenti.

Determinante è stato il regista Leonardo Pieraccioni, non solo per la carriera dell’attrice catanese, ma anche per la sua vita privata. I due hanno intrapreso una relazione (interrotta nel 2014) da cui è nata la figlia Martina.

La coppia ha mantenuto un rapporto di grande affetto e stima reciproca. Pieraccioni ha dichiarato sull’ex compagna: “Lei era perfetta, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna. Una così non mi ricapita più”.