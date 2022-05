Maria De Filippi, la confessione che aveva fatto tremare il pubblico di Amici: la conduttrice lo aveva ammesso di fronte a tutti

Da oltre vent’anni, Maria De Filippi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie ai suoi amatissimi programmi. Molteplici le trasmissioni che la regina di Canale Cinque ha portato al successo con la sua bravura. Tra le tante, “Amici” sembra essere il format che, più di ogni altro, ha subito rivoluzionamenti nel corso degli anni.

La scuola di danza e di canto ha modificato in più di un’occasione la propria struttura, specie per quel che concerne il tanto atteso serale. Se inizialmente erano due le squadre che si fronteggiavano, attualmente i concorrenti sono invece divisi in tre fazioni, capitanate dai rispettivi professori.

Maria De Filippi, tuttavia, non ha mai abbandonato il suo ruolo di “mediatrice”; al contrario, si è sempre dimostrata una perfetta padrona di casa. Solamente in una circostanza, la moglie di Maurizio Costanzo era apparsa in difficoltà durante la diretta: una confessione così non era mai stata fatta prima di allora in tv.

Maria De Filippi lo confessa apertamente ad Amici: “sembra che io abbia il Parkinson”

L’episodio a cui stiamo facendo riferimento risale alla 12esima edizione di “Amici”, che ebbe luogo nella primavera del 2013. All’epoca, Miguel Bosé ed Emma Marrone erano rispettivamente i direttori artistici della squadra dei “Blu” e di quella dei “Bianchi”.

Se Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte ricoprivano il ruolo di giurati fissi, ad ogni appuntamento del serale era previsto un giurato d’eccezione di fama internazionale. Tra tutti coloro che la De Filippi ebbe l’onore di ospitare nella sua trasmissione, non si può non menzionare l’immenso Al Pacino.

L’attore statunitense venne accolto nello studio di “Amici” con tutti gli onori. Persino la conduttrice stessa, che non sembra mai in difficoltà di fronte ai suoi ospiti, aveva palesato un’emozione a dir poco incontrollabile. “Sembra che io abbia il Parkinson” – aveva ammesso la De Filippi, inginocchiatasi accanto ad Al Pacino – “in realtà sono solo onorata di averla qui“.

Mai, nella sua esperienza più che ventennale, Maria De Filippi è arrivata ad emozionarsi come quando si trovò di fronte al divo di Hollywood. Una puntata a dir poco memorabile, che aveva sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico.

