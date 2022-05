A “Oggi è un altro giorno” è successo l’inaspettato. Confusione in studio per via di problemi durante un collegamento, non mancano tensioni.

Grande confusione a “Oggi è un altro giorno”. Il format condotto da Serena Bortone ha dedicato la puntata odierna, venerdì 13 maggio, a un focus sull’Eurovision, competizione canora internazionale prossima alla finalissima.

Come negli altri giorni, non sono mancati approfondimenti sui protagonisti dell’evento che si stata tenendo a Torino. La conduttrice ha aperto l’appuntamento di oggi con un collegamento in diretta dalla location dell’evento, avendo la fortuna di trasmettere proprio il momento in cui Mahmood e Blanco si sono cimentati nelle prove del brano “Brividi” davanti alla stampa.

Nell’ambito del collegamento si è creata una problematica che ha gettato la conduttrice e tutti gli ospiti nella preoccupazione.

“Oggi è un altro giorno”: collegamento confusionario, accade l’inaspettato

In collegamento dall’Eurovision l’inviato Domenico Marocchi di “Oggi è un altro giorno” ha avuto la fortuna di beccare proprio il momento in cui Mahmood e Blanco si sono esibiti nell’ambito delle loro prove. La conduttrice si è subito entusiasmata come tutti gli ospiti in studio, curiosi nel sentire un estratto dell’esibizione del duo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Anche se le loro voci si sono sentite lontano, sembrano essere piene e perfette, malgrado la nottata passata dal duo. Gli artisti infatti hanno trascorso la tarda serata per Torino, viaggiando su un monopattino, cantando a squarcia gola per poi dare vita a un vero e proprio flash mob.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > La vita in diretta, Alberto Matano zittito dall’ospite: “davvero imbarazzante”. Sfiorata la lite

Scatenatissimi, alle prove odierne sono si mostrati comunque in splendida forma. Mentre in collegamento si riescono a sentire le loro voci incredibili sulle note di “Brividi”, brano con cui hanno spaccato mesi fa sul palco dell’Ariston, non si riesco a vedere. Questo perché l’inviato è al centro della scena coprendoli.

Scatta così la richiesta da parte di tutto lo staff in studio di spostarsi per far vedere, anche se distanti, i due cantanti intenti a esibirsi. Ma non c’è nulla da fare: i problemi di collegamento hanno fatto sì che l’inviato non abbia sentito la richiesta rimanendo piazzato al centro della scena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Lidl, la novità clamorosa riguarda la nota città italiana. È già tutto pronto: “ma è vero?”

Solo sulla fine del brano è riuscito a sentire l’indicazione della conduttrice di spostarsi dal centro dell’inquadratura. Cambiata posizione nell’immediato, tuttavia, lo show è ormai finito portando a vedere soltanto l’attimo in cui gli artisti hanno lasciato il palco. Grande amarezza in studio per aver perso la suggestiva visione degli artisti intenti a esibirsi.