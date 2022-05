Paola Barale magnetica: per lei il tempo non passa mai ed insieme ad un’altra grande dello spettacolo spopola su Instagram

55 candeline spente da pochissimo ed una bellezza che non tramonta mai. Paola Barale, anche se molto distane dalla tv rispetto al passato, rimane uno di quei personaggi che non esce dal cuore degli italiani che oggi la seguono sui social.

Bella, in super forma, ironica e mai scontata, l’ex moglie di Gianni Sperti si è dedicata al teatro ed in queste settimana è in tournee con la commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ in compagnia di Nini Salerno.

Un compleanno festeggiato alla fine dello spettacolo per Paola e con una torta decisamente fuori dal comune: una mozzarella di bufala ed una candelina a forma di P. Regalo graditissimo dall’artista che ha condiviso tutto sul web.

Paola Barale: la coppia super su Instagram. La FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

E se Paola Barale manca da diverso tempo in tv, le voci sempre più insistenti la inseriscono nella lista dei protagonisti di un grande show sul piccolo schermo. Se tutto questo fosse confermato sarebbe davvero un grande ritorno per lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Ferragni rilancia la vita bassa ma qualcosa va storto. Epica la sua espressione: beccata così – FOTO

Parliamo di “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. Il nome della Barale circola già da diversi giorni come prossima concorrente del talent. Nel mentre lei è tornata, anche un po’ a casa, come ospite del “Maurizio Costanzo Show”. Proprio insieme al giornalista ha lavorato a lungo quando ha condotto “Buona Domenica”.

Oggi a distanza di moltissimi anni si sono ritrovati sullo stesso palco. Per la Barale pare che il tempo si sia fermato. Si è mostrata in super forma, con il suo iconico taglio di capelli, il biondo platino ed un tubino nero aderentissimo.

Fisico pazzesco e nulla da invidiare alle ragazzine e alle influencer. Insieme a lei un’altra super donna dello spettacolo, Amanda Lear. Una coppia super: due bionde magnifiche, in total black e dal fisico in formissima.

Prima posano una accanto all’altra, poi concedono un breve video ed è qui che possiamo ammirare la loro perfetta forma fisica, sembrano quasi sorelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Tocca, il collega di Maria senza freni sotto la sua FOTO: la reazione di Todaro

Il web impazzisce per loro che sono certamente due icone incredibili: i complimenti arrivano a raffica e tra tutti c’è chi le definisce: “due super top❤️❤️❤️❤️❤️”.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO