Penny Market incredibile regalo ai clienti: “Che vinca il migliore”. Le reazioni inaspettate

Penny Market ha deciso di farlo e milioni di clienti non stanno più nella pelle. L’incredibile sfida sta dando filo da torcere a tutti. Ecco di cosa si tratta.

La nota catena di supermercati sa sempre come stupire milioni di clienti che ogni giorno scelgono di acquistare nei molteplici punti vendita. Questa volta la sfida di Penny Market ha lasciato tutti senza parole.

Il marchio nasce in Germania nel 1994, negli anni ha saputo farsi conoscere per l’ottimo rapporto qualità prezzo ed oggi è un punto di riferimento per moltissimi clienti in tutta Europa. All’attivo possiede oltre 3000 punti vendita e milioni di dipendenti inseriti in diversi settori commerciali.

Ecco la sfida dell’anno, sono tutti impazziti per loro

“Vinci anche tu ogni giorno la sfida portafoglio e vieni a trovarci nel tuo PENNY di fiducia! Fino al 22 maggio, trovi i pomodori datterino origine Italia 250 grammi a 1€!”, si legge sui canali.

La sfida portafoglio è molto allettante ma anche la super offerta fino al 22 maggio, 250 grammi di datterini ad 1 euro è un vero affare.

Nel frattempo sul web impazzano i commenti: “Che vinca il migliore” scrive qualcuno, “Datterini ad 1 euro, questa si che è un’offerta seria” risponde qualche altro.

Penny Market non smette mai di stupire i clienti ma anche di offrire ai suoi numerosi consumatori prodotti di qualità ad un prezzo davvero piccolo. Naturalmente questa è solo una delle molteplici novità che la catena di supermercati ha in serbo per gli italiani e non solo. Per essere aggiornato su tutto, è possibile seguire i canali social dedicati e scoprire tutte le opportunità del momento.

La sfida portafoglio era davvero molto attesa e finalmente è possibile partecipare grazie a Penny Market, inoltre la simpaticissima Katia Follesa rende tutto più divertente con il suo magnifico sorriso contagioso.