Piero Barone. Il cantante del gruppo Il Volo è al massimo del successo. I fan stravedono per lui e su Instagram fa incetta di consensi. Dove lo rivedremo presto insieme ai suoi compagni

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, i tre componenti del gruppo Il Volo, erano solo tre ragazzini alle soglie dell’adolescenza quando s’incontrarono per la prima volta. Si presentarono come artisti singoli alla competizione televisiva di Rai Uno “Ti lascio una canzone”, sotto la conduzione di Antonella Clerici.

Furono accorpati grazie a un’intuizione del regista Roberto Cenci che vide negli acerbi interpreti il potenziale per ricalcare le orme degli iconici Tre Tenori (Pavarotti, Carreras e Domingo). Mai idea fu più azzeccata. Sono passati 13 anni da allora e Il Volo è sulla cresta dell’onda. Il gruppo ha vinto il “Festival di Sanremo” nel 2015 con il brano “Grande amore” e si è guadagnato l’onore di rappresentare l’Italia all’“Eurovision Song Contest”, salendo sul podio con un ottimo terzo posto. Il successo internazionale è esploso dilagante.

Il Volo. Piero Barone non può più contenere la sua gioia. Grande emozione sui social

Dopo sette anni, i ragazzi de Il Volo sono ritornati nella veste di super ospiti sul palco che ha donato loro fama a livello mondiale, quello dell’ “Eurovision Song Contest” che si sta tenendo proprio in questi giorni a Torino.

Paolo Barone ha documentato la sua emozione sul suo profilo Instagram. Purtroppo, la performance ha subito un intoppo considerevole. Gianluca Ginoble, infatti, non ha potuto presenziare dal vivo perché risultato positivo al Coronavirus. The show must go on: i tenori si sono esibiti lo stesso in una versione semi-virtuale con Piero Barone e Ignazio Boschetto on stage mentre Gianluca Ginoble era collegato da remoto.

Il risultato è stato comunque di grande impatto, lo si evince dai numerosi commenti di plauso lasciati sui social dai fan. In particolare Piero Barone è stato investito da una pioggia di complimenti; è l’ultimo dei tre cantanti rimasto single e molte ammiratrici, scherzosamente, si candidano come futura fidanzata: “Ti amo, Piero. Sei la mia ragione di vita. Se mi sposi, ti mantengo io” – scrive qualcuno in delirio.

Chiunque avesse il desiderio di assistere ai loro concerti sarà contento di sapere che è già partito il conto alla rovescia per l’inizio del loro tour. Ecco dove li troveremo nei prossimi mesi:

3 e 4 giugno 2022 all’Arena di Verona

11 e 12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago

26 luglio al Foro Boario di Ostuni

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.