Primark, nuova apertura in Italia: dopo Milano arriva la sorpresa più a Sud

Primark: adesso è il momento di una nuova apertura. Dopo la grande inaugurazione nelle città meneghina, lo store nel centro commerciale che non ti aspetti

Primark continua a conquistare lo Stivale. Il brand di abbigliamento irlandese si sta radicando sempre di più nel nostro Paese per la gioia di chi non vede l’ora di poter acquistare abiti e non solo in una delle catene low cost più famose al mondo.

Solo pochi giorni fa la grande apertura a Milano, nella centralissima Via Torino ed uno store di tre piani più uffici inaugurati alla presenza del sindaco Beppe Sala e nei prossimi mesi molte altre novità in arrivo.

Lo ha annunciato già da qualche tempo Luca Ciuffreda, head of sales Italy di Primark a MFfashion parlando di altre quattro nuove aperture nel corso del 2022 per arrivare nel 2023 nella città della laguna.

Una di queste è davvero imminente. Dopo Milano Primark si spinge più giù nello Stivale e c’è grande fibrillazione.

Primark: tutto pronto per il nuovo store. Ecco dove

Ormai è quasi tutto pronto per la nuova apertura di Primark. Il nuovo store del brand sarà nel centro commerciale Megalò di Chieti. Non c’è ancora una data per l’inaugurazione ma quello che è certo che il brand di abbigliamento low cost è alla ricerca di personale.

Nello specifico Primark ha fatto sapere di essere alla ricerca di collaboratori che si occupino delle vendite. Per loro il contratto sarà part-time con inserimento al lavoro in modalità diverse. Le figure che danno disponibilità per lavorare nel week-end avranno un contratto di 18 ore, oppure di 20 per chi è disposto a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.

Per la seconda possibilità c’è una selezione anche in base all’età: inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni. A tutti i candidati si richiede, preferibilmente, esperienza in ambito fashion, retail, GDO e servizio al cliente.

Le selezioni dovrebbero avvenire nel corso del mese di maggio. C’è dunque tempo, anche se non molto, per candidarsi. Nel corso degli altri mesi del 2022 si preparano ad accogliere un nuovo punto vendita Primark anche altre tre città: Caserta, Bologna e Torino e anche per i nuovi store si apriranno sicuramente delle nuove offerte di lavoro.

