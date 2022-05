Un ragazzo di 34 anni è la vittima dell’incidente stradale verificatosi ieri sera in via Tuscolana a Roma tra una moto ed un’auto. Sul posto i sanitari e la Polizia Locale.

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 34 anni. La tragedia ieri sera a Roma, in via Tuscolana. La moto condotta dal giovane si sarebbe scontrata contro un’auto, alla guida della quale vi era un 36enne.

Inutile la corsa in ospedale, dove è stato trasportato dall’equipe medica del 118, per il centauro, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. In ospedale anche il conducente della vettura per gli accertamenti di rito.

Si allunga la scia di vittime sulle strade. L’ultima in ordine cronologico nella serata di ieri, giovedì 12 maggio, a Roma, dove un ragazzo di 34 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto ed una vettura.

Il giovane, secondo quanto riporta un articolo di Roma Today, era alla guida di una moto, una Honda Hornet che, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe impattato contro una Ford Focus, guidata da un 36enne. Uno schianto molto violento all’altezza di via Gela, lungo via Tuscolana.

Qui sono, dunque, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, poi trasportato presso l’ospedale San Giovanni della Capitale. A nulla sono valsi i tentativi dei medici che poco dopo il ricovero ne hanno dichiarato la morte sopraggiunta per le gravi conseguenze riportate.

Come da prassi, sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VII Gruppo Appio che hanno provveduto ai rilievi di legge. L’uomo alla guida della Ford, scrive Roma Today, è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Purtroppo è il secondo incidente mortale in pochi giorni nella Capitale: domenica sera un soldato di 24 anni, Matteo Taglienti, è morto dopo essersi scontrato in monopattino con un’auto a Tor di Quinto.

