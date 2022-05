“Fai venire i brividi”. Sara Croce, in uno scatto mostra la parte più intima di sè. Lascia senza parole – FOTO

Sara Croce. La modella e personaggio televisivo vanta un numeroso pubblico su Instagram. Ogni scatto raccoglie una valanga di consensi: non portebbe essere il contrario. Bellissima

Nell’edizione del 2017 del tradizionale concorso di “Miss Italia” vinse una giovane 21enne di nome Alice Rachele Arlanch. Tuttavia, come spesso accaduto nella storia della manifestazione, il successo ha abbracciato altre partecipanti giunte poco più indietro nella classifica finale.

É il caso della bellissima Sara Croce. Quell’anno si presentò abbinata al numero 02 e alla fascia “Miss Miluna Lombardia”. Ottenne un ottimo quarto posto su trenta sfidanti. Per la ragazza classe 1998, originaria di Garlasco, è stata però un’altra l’occasione che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, facendola spiccare come novello personaggio televisivo.

Sara Croce: una carriera in ascesa e il tripudio di consensi raccolto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Il 2019 è stato un anno chiave per Sara Croce. Grazie al suo fisico statuario ha ottenuto, infatti, l’iconico ruolo di Madre Natura per una puntata dell’ottava edizione di “Ciao Darwin”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Ferragni rilancia la vita bassa ma qualcosa va storto. Epica la sua espressione: beccata così – FOTO

L’incontro con il presentatore del programma, Paolo Bonolis, e con tutta la sua squadra è stato determinante. In seguito è stata scelta per proseguire la sua carriera in ambito televisivo divenendo la Bonas dello show preserale di Canale 5 “Avanti un Altro!”, circostanza che le ha permesso di essere quotidianamente sul piccolo schermo.

Anche la vita privata va a gonfie vele. É sentimentalmente legata da due anni al calciatore Gianmarco Fiory, portiere classe 1990.

I due, a quanto pare, vivono una relazione a distanza, soprattutto nel periodo estivo quando lui torna nella “sua” Capri per lavorare. A un utente su Instagram che le chiede come gestisce la situazine Sara Croce ha risposto senza timore: “Mi trovo meglio in una relazione a distanza! Ognuno conduce la propria vita e quando ci si ritrova è sempre più bello”.

Proprio sul popolare social network conta oltre 1 milione di fan che la seguono con curiosità. La modella pubblica sovente immagini che la ritraggono nei momenti più disparati che descrivono il suo lavoro e la sua intimità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Tocca, il collega di Maria senza freni sotto la sua FOTO: la reazione di Todaro

Tra gli ultimi spicca un primo piano raffinato: in tutta la sua naturalezza mostra il lato più privato di sè, che si può scorgere attraverso il delicato celeste dei suoi occhi. “Fai venire i brividi” – scrive un ammiratore, totalmente rapito dalla sua avvenenza indiscussa.