Nella serata di ieri un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito a Sommacampagna (Verona) dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita di strada finendo in un fossato.

Drammatico incidente stradale ieri sera a Sommacampagna, in provincia di Verona, dove due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è improvvisamente uscita di strada terminando la sua corsa in un fossato.

I soccorsi arrivati sul posto hanno trasportato d’urgenza il 48enne, sbalzato fuori dall’abitacolo, in ospedale. Ferite più lievi, invece, per il passeggero che è stato soccorso dall’equipe medica del 118. Intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sommacampagna, auto finisce in un fossato: due feriti, grave il conducente

È di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri sera, giovedì 12 maggio, a Sommacampagna, comune in provincia di Verona. Il più grave un uomo di 48 anni di cui, non è stata resa nota l’identità, e che inizialmente si credeva fosse deceduto in seguito al sinistro.

Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, tra cui la redazione di Verona Sera, i due viaggiavano a bordo di un’auto lungo via Caselle. Improvvisamente, il 48enne alla guida ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada finendo in un fossato adiacente alla carreggiata, dove vi erano circa 20 centimetri d’acqua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada: morto un uomo

Sul luogo del sinistro sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Le squadre hanno avviato subito le operazioni di soccorso ed hanno trasportato d’urgenza il conducente, balzato fuori dall’auto e finito a diversi metri di distanza, presso l’ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova ricoverato. L’altro occupante del veicolo, rimasto ferito, è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e anch’esso trasportato nello stesso nosocomio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente in moto: imprenditore perde la vita

Intervenuti anche gli agenti della Polizia che ora stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente. Per i rilievi e le operazioni di soccorso, riporta Verona Sera, la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore.

L’INTERVISTA DI WWW.YESLIFE.IT AI GAZOSA – VIDEO