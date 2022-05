Tale e Quale Show è abbastanza pronto a ripartire: dopo il successo incredibile dello scorso anno, scopriamo insieme chi farà parte del prossimo cast

Tale e Quale Show è, senza ombra di dubbio, uno dei programmi più amati della televisione italiana. Ogni anno condotto da Carlo Conti, ma tutte le volte con ospiti nuovi e partecipanti diversi. Nella scorsa edizione, abbiamo visto partecipare dei volti molto noti che avevano già preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ovviamente, stiamo parlando di Stefania Orlando e di Pierpaolo Pretelli.

Dal programma di Alfonso Signorini vengono fuori sempre molti talenti piuttosto portati per il mondo dell’imitazione, proprio per questo motivo lo scorso anno la trasmissione di Conti ha raggiunto un successo strepitoso. Questa collaborazione con il Grande Fratello Vip potrebbe non finire qua: infatti, ci sono buone possibilità che si ripeta anche questa volta.

Tale e Quale Show: alcuni ex gieffini nel cast di Carlo Conti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Tu sei una stella” Jane Alexander è rinata: l’attrice in una versione inedita – FOTO

Considerato il successo dello scorso anno, infatti, voci di corridoio ci suggeriscono che nella prossima edizione dello show di Carlo Conti vedremo alcuni volti che hanno partecipato al GF Vip proprio quest’anno. Dopo Pierpaolo Pretelli, potrebbe essere arrivato infatti il turno di Davide Silvestri, ex attore e secondo classificato nella finale dell’ultima edizione del programma di Signorini.

Poi sono saltati fuori altri due nomi. Pare che la produzione stia corteggiando Katia Ricciarelli, perché vogliono fortemente la cantante lirica come partecipante nella prossima edizione. E, ciliegina sulla torta, potremmo rivedere su questi schermi proprio lui: Alex Belli. In questo caso, non serviranno a niente i suoi intrecci amorosi e le sue situazioni da soap opera, dovrebbe soltanto mettere in mostra il suo talento musicale e di attore, cimentandosi nelle imitazioni di alcuni volti molto famosi della televisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Storie italiane, Eleonora Daniele è sconvolta: “Io mi vergogno”

Dunque non ci resta che attendere la fine dell’estate per scoprire se questi volti faranno davvero parte della prossima edizione dello show. Nonostante manchi un po’, i social sono in trepidazione.