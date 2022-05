“Un Posto al Sole”, Lara è incinta: ora che succede? La reazione di Roberto

Lara Martinelli è incinta: nel corso dell’ultima puntata di Un Posto al Sole, abbiamo assistito ad un colpo di scena che ci ha lasciato tutti senza parole

Roberto Ferri si stava cominciando a liberare di Lara Martinelli. Dopo mesi di complotti e di relazione amorosa, il noto imprenditore napoletano ha cominciato a stancarsi della sua presenza. Lei era molto presa da lui, dal suo spirito imprenditoriale e dal suo fascino, era ben disposta a rimanere con lui per molto tempo. Roberto però non era dello stesso avviso, in quanto proprio negli ultimi mesi, ha capito di essere ancora innamorato di Marina.

Infatti, proprio in questi giorni, Lara e Roberto hanno cominciato ad avere dei problemi. Lei, stanca dall’atteggiamento del suo compagno, ha avuto con lui una brutta lite e poi si è rifugiata al Caffè Vulcano per prendere qualcosa da mangiare. Mentre pagava il conto, però, si è accasciata vicino al bancone e Silvia e Serena le hanno caldamente consigliato di andare in ospedale per un controllo. Qui ha scoperto di essere in dolce attesa.

Un Posto al Sole: Lara Martinelli in dolce attesa

Le anticipazioni ci rivelano che Lara potrebbe approfittare della sua condizione per mettere Roberto con le spalle al muro. Ora che porta in grembo un Ferri, Lara ha tutte le carte in regola per poter ottenere dall’uomo tutto quello che ha sempre voluto e vendicarsi del trattamento che ha ricevuto.

D’altro canto, alla sua età, Roberto sta per diventare nuovamente padre. L’ultima figlia l’ha avuta da Greta circa dieci anni fa, ma anche in quel caso il loro matrimonio non durò molto tempo e finì poco dopo la nascita della piccola. Sono in tanti a chiedersi come reagirà Ferri a questa notizia. Si prenderà le sue responsabilità o se ne laverà le mani?

Nonostante tutto, Roberto ha sempre tenuto molto ai suoi figli e non è mai fuggito dalle sue responsabilità di padre di famiglia.