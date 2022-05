Uomini e Donne, incredibile quello che succede fuori dallo studio: il cavaliere Franco sta riscuotendo consensi a dir poco inaspettati

Raramente, a “Uomini e Donne”, un personaggio è stato a tal punto attaccato e criticato nella stessa maniera di Franco Fioravanti. Il “professore”, come molti amano definirlo, è un ex insegnante in pensione che attualmente risiede in Abruzzo.

Fin dal suo ingresso nello studio di Canale Cinque, il cavaliere ha dimostrato un atteggiamento molto diverso rispetto a quello dei colleghi di parterre. Noncurante del pensiero che i telespettatori avrebbero potuto crearsi su di lui, Fioravanti ha proseguito imperterrito sulla sua strada, sorprendendo tutti con le sue impopolari decisioni.

Celebre la frequentazione con Gemma Galgani, che Franco ha voluto conoscere nonostante, all’inizio, avesse dichiarato di non essere particolarmente attratto da lei. Con la torinese, il rapporto è terminato ancor prima di cominciare, eppure la decisione presa dal cavaliere sembrerebbe aver lasciato parecchi strascichi nel cuore di Gemma.

Tutti i presenti in studio, dagli opinionisti a Maria De Filippi, non hanno mancato di attaccare il cavaliere per via del suo comportamento. Inaspettatamente, tuttavia, l’impressione che il pubblico a casa ha avuto di Franco è diametralmente opposta rispetto a quella di coloro che presenziano alle registrazioni. Attraverso le pagine social del programma, i commenti che sono arrivati lasciano davvero senza parole.

Uomini e Donne, incredibile quello che succede fuori dallo studio. Fan scatenati: “siamo tutti con te”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Il comportamento tenuto da Franco Fioravanti nei confronti di Gemma non ha mancato di indispettire la maggior parte degli spettatori presenti in studio. Quando la torinese, dopo aver ricevuto un netto “due di picche” dal cavaliere, ha deciso di prendere un treno per raggiungerlo, quest’ultimo non si è minimamente mostrato accogliente con la dama.

All’opposto, Fioravanti ha scelto di non recarsi a Tagliacozzo – la stazione in cui, erroneamente, era scesa la Galgani – ma di rimanere comodamente a casa. Un gesto che moltissime persone, Maria De Filippi compresa, non hanno mancato di recriminare all’abruzzese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Beato Bobo!”, Costanza Caracciolo, la scollatura è clamorosa e il web impazzisce: tutta di bianco nella FOTO

“Non è neanche una questione di educazione, ma di umanità” gli ha fatto notare la conduttrice, ma Franco non sembrava affatto pentito della decisione presa. “Non le ho chiesto io di raggiungermi in Abruzzo” – questa la replica al veleno del cavaliere – “ha fatto tutto da sola“.

In studio, le critiche nei confronti dell’ex professore non hanno tardato ad arrivare. Se Tina e Gianni hanno attaccato pesantemente il cavaliere, che hanno definito un uomo maleducato e poco galante, persino Maria De Filippi non si è risparmiata nei suoi confronti: “mi sembra che tu sia un provocatore“.

Sorprendentemente, tuttavia, l’impressione che il pubblico a casa ha avuto di Franco è stata completamente diversa rispetto a quello che potreste aspettarvi. I telespettatori, infatti, hanno dimostrato di apprezzare il carattere di Fioravanti, che non si farebbe mettere i piedi in testa da nessuno: nemmeno dalla conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi ed il suo grande amico, quello sguardo che rimarrà indelebile – FOTO

“Siamo tutti con te!“, “Ti opponi persino a Maria, grandissimo“: questi i commenti che i fan della trasmissione hanno lasciato sotto la pagina Instagram di “Uomini e Donne”. A quanto pare, l’ex insegnante si sarebbe creato una folta schiera di nemici all’interno dello studio, ma altrettanti sostenitori al di fuori di esso.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO DI YESLIFE