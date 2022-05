Ospite a RTL 102.5, Alessandra Amoroso viene presa alla sprovvista dalla sua “mamma famosa”. Ecco come Maria De Filippi ha svelato il segreto tenuto nascosto dalla cantante

Alessandra Amoroso si prepara a riempire lo Stadio di San Siro il prossimo 13 luglio, in occasione di un concerto evento che porterà la cantante a debuttare su uno dei palchi più ambiti d’Italia. Nel frattempo però il pubblico potrà rivederla laddove tutto è iniziato.

A svelarlo ci ha pensato la padrona di casa, Maria De Filippi, nel corso di un’incursione telefonica a RTL 102.5 dove la cantante era ospite speciale. “La mia mamma famosa“, scrive Amoroso in riferimento alla conduttrice, alla quale la lega un rapporto piuttosto speciale. Tra aneddoti e complimenti, è stata proprio Maria De Filippi a svelare un segreto che l’artista aveva tenuto nascosto fino a quel momento.

Maria De Filippi svela il segreto: il pubblico esulta. Alessandra Amoroso torna ad “Amici

Pur essendo oggi un’artista affermata con quasi quindici anni di carriera alle spalle, Alessandra Amoroso non ha mai dimenticato le sue origini e ha sempre trovato il modo di omaggiare la persona grazie alla quale tutto ebbe inizio nel lontano 2008. Si tratta proprio di Maria De Filippi, che lanciò la cantante grazie alla sua partecipazione -e vittoria- al talent di Amici.

La cantante è più volte ritornata su quello stesso palco nel corso della sua carriera e lo farà anche in occasione di una serata speciale. Ad annunciarlo è proprio la padrona di casa nel corso della telefonata con RTL 102.5.

“Non so se vi ha detto che partecipa alla finale di domenica sera di Amici“, ha chiesto la presentatrice. “No, non ce l’aveva detto” – “No Maria non lo avevo detto” – “E perché no? È vietato dalla legge?“, questo il botta e risposta tra i presenti in studio e la conduttrice che rivela così la presenza come ospite di Alessandra Amoroso alla finale del talent.

“L’ha detto Maria, non è un mio spoiler“, scrive ironicamente la cantante su Instagram condividendo il video del momento. Il segreto è quindi stato rivelato, il pubblico rivedrà la cantante sul palco di Amici nel corso della finalissima della ventunesima edizione, che si terra eccezionalmente domenica 15 maggio in diretta. L’appuntamento con il talent è slittato di un giorno in seguito alla messa in onda dell’Eurovision Song Contest.