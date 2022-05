Alessandra Mastronardi, il vero motivo per cui è finita con Ross McCall: “dovevo rispettare me stessa”

Alessandra Mastronardi racconta la sua rottura con Ross McCall, i motivi dello stop alla relazione interrotta a un passo dal matrimonio

Con il tempo, Alessandra Mastronardi è diventata una delle attrici italiane più amate e seguite, sul web e non solo. La 36enne è ormai uno dei volti cinematografici più riconosciuti, avendo accumulato esperienze di vario genere tra grande e piccolo schermo.

Le interpretazioni che maggiormente le hanno assicurato notorietà sono quelle nelle serie tv ‘I Cesaroni‘ e ‘L’allieva‘, ma sono tanti i ruoli in cui si è messa in mostra. Classe e fascino che non passano mai inosservati, come sanno bene gli oltre 850 mila followers su Instagram.

E’ un momento però particolare per Alessandra, che avrebbe dovuto sposarsi con il collega britannico Ross McCall. Un amore che si è interrotto però all’inizio del 2022, a pochissimo dalle nozze. In una intervista, è la stessa Mastronardi a spiegare i motivi della sua decisione, una scelta consapevole e che non rimpiange assolutamente.

Alessandra Mastronardi, nessun rimpianto: ecco perché il matrimonio con Ross McCall è saltato

Alessandra ha infatti dichiarato che a portarla a questa decisione è stata l’aver capito che, per lei, il matrimonio con Ross sarebbe stata una scelta più ‘subita’ che altro, per adeguarsi a una immagine che non era la sua:

“All’inizio ero nel panico, poi ho capito che dovevo rispettare me stessa e non adeguarmi all’immagine che gli altri avevano di me – ha spiegato – Credo nel matrimonio e nell’amore, ma in una relazione non si deve né amare in modo assoluto, né avere troppi dubbi. È riconoscere l’altra persona in toto. Questo ora cerco per la mia vita, questo ho imparato a mie spese”.

Pian piano, Alessandra sta cercando di guardare avanti e si dimostra molto consapevole di cosa cerca da una storia d’amore. I fan si augurano che possa alla fine trovarlo.