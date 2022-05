Ambra Angiolini è sempre una bomba seducente: l’attrice, anche oggi, ha estasiato il web con uno scatto in bikini da pelle d’oca.

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate dagli italiani: con la sua bravura e con la sua bellezza, la romana ha da sempre conquistato i cuori degli ammiratori con estrema facilità. Qualche mese fa, la classe 1977 si guadagnò le prime pagine di diversi quotidiani a causa della rottura con l’allenatore della Juventus Max Allegri. Nacque una soap opera, con la storia che si arricchiva di retroscena da urlo e di aggiornamenti incredibili.

Dopo un periodo di tristezza e sconforto, la Angiolini ha probabilmente ritrovato la felicità dal momento che è stata paparazzata in atteggiamenti amorosi con un uomo (sconosciuto). Nuovo amore quindi per la nativa di Roma, che ha deciso di voltare pagina. Nonostante tutte queste cose, Ambra trova sempre il tempo per aggiornare il suo profilo IG con contenuti da mozzafiato. Questa sera, la 45enne ha provocato diversi mal di testa condividendo un’immagine in bikini.

Ambra Angiolini, fisico fenomenale in mostra: in bikini è uno spettacolo unico

Ambra, qualche ora fa, ha conquistato tutti gli utenti del web con una fotografia sublime. La romana riesce sempre a mettere in mostra tutta la sua avvenenza e il suo incredibile fascino. L’attrice indossa un costume niente male e strega i followers con il suo straordinario fisico.



Da qualche giorno, la romana sta nelle isole Eolie e sta ammirando paesaggi davvero unici. In questi giorni in cui è stata nel sud dell’Italia, la bellissima Ambra ha esaltato vari posti condividendo con veemenza sui social network. “Sexy”, “Meravigliosa creatura”, “Sei di una sensualità unica e hai un fisico semplicemente pazzesco” “Che bella che sei”, “Splendida”: questi sono soltanto alcuni dei meravigliosi commenti che poteva riportare.