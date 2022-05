Il rapporto tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è finito al centro del mirino. Le voci su una presunta crisi hanno trovato riscontro: l’esito è inaspettato.

Complicità e sentimenti travolgenti legano da ormai 14 anni Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Dalla prima volta in cui i loro sguardi si sono incrociati, nel 2008 nell’ambito del Festival di Cannes, non si sono mai più lasciati. Il loro amore da favola ha riempito intere pagine di cronaca rosa, portandoli a essere una delle coppie reali più seguite in assoluto.

Biondi, occhioni azzurri, elegantissimi, entrambi sono testimonial di Dior, sono accomunati anche i loro traguardi dal punto di vista professionale. Lei giornalista e modella, lui imprenditore, a tutto questo si aggiunge il loro impegno di genitori: dal loro matrimonio, celebrato nel 2015 a Cannes, sono nati i figli Francesco e Stefano.

Ma anche dietro le storie più perfette, si celano difficoltà e momenti bui. Non sono mancati nel tempo, infatti, rumors su presunte criticità nel rapporto tra i reali monegaschi dettate dalla distanza, per via dei reciproci impegni, e anche tradimenti.

In particolare secondo fughe di notizie il figlio di Carolina di Monica sarebbe stato pizzicato in diverse occasioni in dolce compagnia, anche se non è mai arrivata nessuna conferma. Ad asfaltare le voci sui presunti problemi coniugai della coppia la loro ultima apparizione.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: intensa magica nel luogo più bello

Tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi le cose vanno a gonfie vele, mettendo così a tacere le voci su possibili problematiche nel loro rapporto.

A confermarlo la loro ultima apparizione in pubblico: i reali sono sbarcati a Venezia per prendere parte alla cena di Dior organizzata al Teatro della Fenice, nell’ambito della quale si sono mostrati elegantissimi e affiatati. Per unire l’utile al dilettevole, dopo la partecipazione si sono goduti alcuni giorni di relax nella Serenissima dove sono stati colti nella veste di turisti.

Dalla visita alla Biennale, ritornata dopo due anni di fermo dettati dalla pandemia, a un giro al Lido, non hanno fatto a meno del taxi acquo spostandosi così sul Gran Canale con facilità, godendo di una vista mozzafiato e vivendo una fuga d’amore travolgente.