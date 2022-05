Bianca Atzei, è ufficiale: lo ha fatto con l’uomo del momento: “Toh, questa non me l’aspettavo proprio!” – FOTO

Bianca Atzei. La cantante milanese ma con la Sardegna nel suo DNA ha rilasciato un nuovo singolo. Il duetto strepitoso sta per impazzare in radio: chi è il suo “complice”

Sono passati ben sette anni dall’uscita dell’album di debutto di Bianca Atzei, “Bianco e nero”. Dallo scorso 29 aprile finalmente è disponibile la nuova fatica discografica della cantante classe 1987.

Il titolo prescelto è “Veronica”. Come mai? Semplicemente è il nome anagrafico della Atzei. Il disco si compone di undici tracce ed è ricco di prestigiose collaborazioni artistiche: Arisa, Boss Doms, Briga, J-Ax, Kekko Silvestre, Seryo e Virginio, Legno. Con questi ultimi ha realizzato il singolo “John Travolta” che ha anticipato l’uscita dell’opera. Già disponibile all’ascolto anche “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti.

Bianca Atzei: in radio il nuovo singolo “Siamo tutte uguali”. La collaborazione che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Tra i vari artisti che hanno affiancato Bianca Atzei nella realizzazione dell’album “Veronica” è impossibile non annoverare l’uomo del momento: Cristiano Malgioglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social getta i fan nello sconforto

Attualmente, infatti, è in corso a Torino la gara internazionale “Eurovision Song Contest” 2022. Come l’anno scorso, è uno dei commentatori designati a seguire l’evento insieme a Gabriele Corsi.

Le esternazioni esilaranti di Malgioglio sono un vero e proprio spasso intrattenitivo per il pubblico da casa, che non deve mai dimenticare la profonda cultura musicale del cantautore siciliano, già giudice attento in altre occasioni televisive come “Tale e quale show”.

Con Bianca Atzei ha realizzato il singolo “Siamo tutte uguali”, il cui video in versione cartoonesca è stato rilasciato solo poche ore fa sulla piattaforma YouTube. É la stessa cantante a rendere nota la notizia sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Volo, Ignazio Boschetto ha una fidanzata bellissima: “Uguale a Ilary Blasi…”- FOTO

“Toh, questa non me l’aspettavo proprio!” – emerge lo stupore di una fan d’eccezione, l’attrice Sandra Milo, che commenta ammirata. “La coppia di cui non sapevamo di avere bisogno” – replica un altro utente. La radio è pronta a essere inondata.