Nuova visione senza limiti per Carolina Stramare. Lo scatto da “urlo” in ascensore conquista la rete. La sua bellezza è un’opera d’arte.

Appassionata di equitazione e mai così entusiasta viaggiatrice, dopo essere tornata da un’emozionante vacanza all’insegna del relax sulle spiagge di Dubai, l’ex “Miss Italia”, Carolina Stramare condivide quest’oggi con i suoi 410mila follower un’immagine di sé “senza limiti“. Lo scatto riceverà per le sue caratteristiche una prorompente standing ovation.

La modella e influencer ventitreenne è approdata nella Capitale soltanto tre giorni fa. “Arrivata nella mia città preferita“, spiega la bellissima di origini genovesi. Ore è dunque il momento di godere del primo sole estivo. Roma nel mese di Maggio sarebbe, almeno stando al parere della gradita ospite di @helbizlive, uno spettacolo romantico senza paragoni. A dimostrarlo sono intervenuti in rete anche i suoi ultimi scatti per le vie del centro. In cui, la nata sotto il segno dell’Acquario, ha tenuto a sfoggiare un delizioso mini abito total nude oltre che il suo splendido sorriso.

Carolina Stramare, fondoschiena da urlo in ascensore. Un quadro dipinto a mano – FOTO

PER VEDERE IL VIDEO DI CAROLINA STRAMARE, VAI SU SUCCESSIVO.