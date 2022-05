Il frontman dei Maneskin ha pubblicato una foto scatenando la preoccupazione dei fan: il cantante si è infortunato. Cosa ne sarà dell’ospitata all’Eurovision? Damiano David chiarisce la situazione

I Maneskin inaugurano un nuovo capitolo con l’uscita del singolo “Supermodel“, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Mentre il pubblico freme dal desiderio di rivedere la band sul palco dell’Eurovision Song Contest, Damiano David fa preoccupare i fan.

I vincitori della scorsa edizione dell’evento internazionale sono stati annunciati tra i super ospiti della finalissima che andrà in onda questa sera, sabato 14 maggio, su Rai 1. Tuttavia a poche ore dalla loro performance il frontman dei Maneskin ha comunicato attraverso una foto postata su Instagram di essersi infortunato. Cosa ne sarà della presenza della band italiana all’Eurovision? Il cantante chiarisce la situazione.

Damiano David con le stampelle: infortunio per il cantante dei Maneskin

Uno scatto attraverso il quale invita il pubblico ad andare ad ascoltare il nuovo singolo dei Maneskin, così Damiano David comunica di aver subito un infortunio. In posa davanti alla camera, non abbandonando il suo inconfondibile stile, il cantante si mostra appoggiato a una stampella.

L’immagine ha immediatamente fatto il giro del web, destando preoccupazione tra i fan. Ci ha pensato il frontman della band a dare qualche informazione in più nel corso della giornata, chiarendo anche i dubbi su una possibile cancellazione dell’esibizione dei Maneskin all’Eurovision.

Con l’ironia che lo contraddistingue Damiano David si è ripreso intento a occuparsi della pelle del proprio viso, indossando una maschera. “La mia caviglia fa male ma la mia pelle può ancora essere perfetta“, sottolinea. “Domani canteremo per la prima volta live ‘Supermodel‘”, annuncia poi confermando così la presenza dei Maneskin all’evento.

“Domani spaccheremo ugualmente il palco, non preoccupatevi per me, vi amo“, Damiano ha concluso con questo messaggio, dichiarando che salirà sul palco del PalaOlimpico di Torino nonostante l’infortunio.

Per la felicità dei loro fan i Maneskin torneranno laddove lo scorso anno vinsero con il brano “Zitti e Buoni“, dando inizio a un successo mondiale senza precedenti.

