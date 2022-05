Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a convolare a nozze dopo anni di amore: i due non ci stanno più nella pelle e presto diventeranno marito e moglie

Enrico Brignano e Flora Canto finalmente stanno per sposarsi. Dopo così tanti anni di amore, hanno deciso di convolare a nozze perché sono sicuri del loro sentimento e del fatto che vogliono stare insieme per tutta la vita. Manca sempre meno al grande evento e la showgirl, al settimanale Gente, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla cerimonia e il luogo esatto.

Il matrimonio avrà luogo sul mare – perché, a detta di Flora, è il loro posto del cuore – e si terrà il 30 luglio 2022 a pochi passi alla loro amatissima Roma. Insomma, sono davvero agli sgoccioli e stanno facendo del loro meglio per rendere magico il giorno più speciale della loro vita.

Enrico Brignano e Flora Canto: i due sono pronti a convolare a nozze

“Siamo felici e indaffarati per l’organizzazione. Enrico si fida e si affida molto a me, al mio gusto. Lui si sta occupando del dopo cerimonia: ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare video e foto” ha raccontato Flora ai microfoni del settimanale che l’ha intervistata. I due stanno insieme da ben otto anni e, proprio lo scorso anno, il comico ha deciso di sorprendere la sua amata con una proposta di matrimonio durante uno spettacolo all’Arena di Verona.

Sapevano già di voler stare insieme per sempre, non a caso in questi anni insieme hanno vissuto anche la gioia immensa di diventare genitori di due splendidi bambini che amano più di ogni altra cosa al mondo.

“Canteremo, balleremo. Vogliamo che sia una festa per noi e per il nostri 150 invitati, tra cui quindici bambini. Il tempo sta voltando, mancano piccoli dettagli e saremo pronti“.

Adesso tocca pensare al grande giorno: manca sempre meno e i due futuri sposi sono piuttosto eccitati per questo.