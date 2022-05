Eurovision 2022, ecco chi ha vinto: “Hanno svelato i nomi”. Incredibile

Eurovision Song Contest 2022. Mancano poche ore alla finale che si svolgerà il 14 Maggio al PalaOlimpico di Torino. I primi riconoscimenti sono già arrivati. Una festa da ricordare

Siano lodati i Maneskin. É grazie al gruppo formato da giovanissimi musicisti romani che la 66esima edizione del concorso internazionale “Eurovision Song contest” sta avendo luogo proprio in questi giorni in territorio nostrano, precisamente nella suggestiva cornice della città di Torino. Vincendo a Rotterdam l’anno scorso, hanno conferito all’Italia questo privilegio.

Chi salirà sul gradino più alto del podio al termine dell’attuale competizione? É ancora tutto da vedere. Sappiamo che, purtroppo, non toccherà ad Achille Lauro (rappresentante designato di San Marino) nè a Emma Muscat (Malta), conosciuta nel nostro paese per la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, entrambi esclusi da giurie e televoto. Abbiamo però ancora una freccia al nostro arco che già ha portato la prima grande soddisfazione.

Eurovision Song Contest 2022: Mahmood e Blanco portano a casa il primo grande riconoscimento

Com’è noto, a rappresentare l’Italia all’“Eurovision Song Contest” 2022 sono stati scelti Mahmood e Blanco. Per loro si tratta di un onore giunto in conseguenza della loro vittoria durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie al brano “Brividi”.

Se per Blanco si tratta della prima partecipazione al concorso internazionale non è così per Mahmood che già nel 2019 ha sfiorato la prima posizione con “Soldi” (si piazzò al secondo posto).

Negli ultimi anni il nostro paese ha fatto sfoggio di artisti dall’innegabile talento tanto da arrivare spesso altissimi in classica. Impossibile non citare Raphael Gualazzi, anch’egli secondo con la sua “Follia d’amore” o il trio Il Volo, terzo nel 2015 con “Grande amore”.

Conquistare la medaglia d’oro per il secondo anno di fila sarà un’impresa ardua per Mahmood e Blanco ma già sono riusciti a fare un bis consecutivo di grande prestigio.

Durante l’“Eurovision Song Contest” 2022 è stato assegnato, infatti, il premio per il miglior testo. É toccato proprio a loro con “Brividi”. Mahmood ha dichiarato al riguardo: “‘Brividi’ è una canzone che può parlare a più generazioni, dato che comunque io parlo della mia esperienza e lui parla della sua con un punto di incontro che è il ritornello”.

Lo stesso riconoscimento fu conferito l’anno scorso ai Maneskin per “Zitti e buoni”. Ci auguriamo che sia di buon presagio.