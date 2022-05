“Non ho resistito e…”, Federica Pellegrini ipnotizza con lo sguardo e fa perdere la testa: visione da sballo – VIDEO

Federica Pellegrini illumina il weekend dei follower con uno sguardo fulmineo che ipnotizza all’istante: visuale da sballo. Che spettacolo!

L’ex campionessa in stile libero 200 metri nazionale in vasca, Federica Pellegrini ha rianimato il weekend con una delle sue iniziative da sballo grazie alle quali i fan hanno dato un senso alla loro giornata.

Federica si rende molto spesso protagonista di questi tempi sulla personale pagina social di Instagram dove non si risparmia quasi in nulla. La nostalgia di tornare a rendersi protagonista in vasca è tanta e c’è ancora qualcuno che spera il sogno di un clamoroso dietrofront si avveri da un giorno all’altro.

Nel frattempo la Pellegrini si è guadagnata con merito la sua ‘fetta’ di notorietà con tanto di apprezzamento ad opera dei colleghi vip, Francesco Totti su tutti.

Ormai l’ex campionessa di nuoto si sente a proprio agio dopo aver aumentato esponenzialmente l’asticella delle confidenze con i fan più comuni

Federica Pellegrini scalda i cuori dei followers: uno sguardo profondo e attraente. Quanta bellezza!

