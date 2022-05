Fedez dopo settimane di silenzio torna a parlare e lo fa nel modo più bello. Ecco che cosa ha detto sulla sua malattia e sul post operazione

Fedez è tornato alla vita di tutti i giorni o almeno è quello che lui ci mostra tramite le Instagram Stories. Il rapper di Rozzano dopo la sua operazione per via di un tumore al pancreas, ha tenuto il massimo riserbo. Prima diversi giorni a casa poi via in giro per lavoro.

È volato a New York partecipando ai Met Gala insieme alla moglie Chiara Ferragni e ha partecipato ad altri impegni di lavoro, come la registrazione del suo podcast “Muschio Selvaggio”.

Il rapper appare in salute e anche molto positivo nella sua ripresa. Da marzo però non ha più fatto parola sulla malattia e non ha neanche rilasciato interviste. Oggi a distanza di due mesi è tornato in un certo senso sull’argomento con una confessione a cuore aperto che fa riflettere.

Fedez rompe il silenzio: il messaggio che tutti aspettavano

Un post che è un inno alla vita, un incitamento a non arrendersi e a combattere per tenersi stretta la propria vita. E’ così che Fedez ripercorre, in un certo senso, i due mesi che sono trascorsi dall’operazione per eliminare il male che lo aveva colpito e che è stato diagnosticato per fortuna in tempo.

È un messaggio di speranza e di positività quello che manda Fedez tramite Instagram con scatti e video emblematici dei momenti clou del suo post operazione con affianco sempre la moglie Chiara. “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla ❤️☀️” ha scritto a corredo del book.

Tutto questo suona come una vittoria, una vittoria contro la malattia che dalle sue parole lascia intendere di aver sconfitto. Un modo semplice, con la sua proverbiale ironia che non è mancata nemmeno nei momenti più delicati, per dire che tutto sta andando bene.

Quale sia la terapia che sta seguendo Fedez non lo ha mai detto e probabilmente non ne farà cenno. Di certo però il post di oggi fa ben sperare che tutto stia andando per il verso giusto.