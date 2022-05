La classifica FIMI della settimana: chi sale e chi scende. Tutti i dati relativi alle vendite musicali in Italia degli ultimi sette giorni

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato la classifica degli album, dei vinili e dei singoli più venduti e ascoltati in Italia. Tra chi sale e chi scende, scopriamo chi è stato in grado di conquistarsi un posto sui podi relativi ai dati raccolti negli ultimi sette giorni.

La scorsa settimana a destare stupore è stata la discesa di Mahmood e Blanco al sesto posto, per la prima volta fuori dal podio dei singoli dall’uscita di “Brividi“, ma il duo è stato in grado di ribaltare la situazione in soli sette giorni. Anche, probabilmente, grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, il brano risale questa settimana di tre posizioni. Scopriamo chi invece è rimasto saldo al primo posto degli album e dei singoli.

Classifica FIMI: Lazza e Rhove in vetta, ma è Rkomi a stupire ancora una volta

In una sola settimana Mahmood e Blanco sono riusciti a tornare sul podio in terza posizione con “Brividi“, brano con il quale si esibiranno questa sera alla finale dell’Eurovision Song Contest.

Questo potrebbe comportare un’ulteriore scalata nella classifica dei singoli che per il momento vede fissi in seconda posizione Sfera Ebbasta con Rvssian con il brano “Mamma mia“, mentre al primo posto c’è ancora una volta Rhove con “Shakerando“.

Anche nella classifica degli album più venduti non troviamo nessun cambiamento in prima posizione: anche questa settimana è Lazza con “Sirio” a conquistare la vetta. A stupire è tuttavia Rkomi che dopo ben cinquantaquattro settimane dall’uscita di “Taxi Driver” si posiziona al secondo posto. Il suo progetto discografico resta uno dei più ascoltati in Italia nonostante sia passato ormai un anno dalla sua pubblicazione. Al terzo posto risale uno degli artisti del momento, Blanco, con l’album d’esordio “Blu Celeste“.

Come accade ogni settimana, discorso totalmente differente sul fronte dei vinili. Il podio dei più venduti vede tre nuove entrate: i Ministri al terzo posto con “Giuramenti“, gli Arcade Fire con “We” in seconda posizione, mentre in vetta troviamo Fabri Fibra con il suo primo album, “Turbe giovanili“.