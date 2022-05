Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social getta i fan nello sconforto

Giulia Stabile e il terribile annuncio via social sulla separazione da Sangiovanni. I fan non credono ai loro occhi: cosa c’è di vero.

Dai tempi del talent show più seguito del panorama Mediaset, “Amici” che la loro relazione va avanti nel segno di un amore sconfinato.

Parliamo della ballerina, Giulia Stabile e il cantautore, Sangiovanni. I due artisti, nati e cresciuti sotto l’insegnamento di Maria De Filippi e ad oggi si sono costruiti una loro identità professionale che li colloca al primo posto tra le preferenze degli addetti.

Mentre il cantante vicentino di “Farfalle” si trova spesso in giro, impegnato nei tour musicali e a testimoniare le sue opere da cantautore, la ballerina, vincitrice del talent di “Amici 21” in finale contro il suo fidanzato si diletta spesso a pubblicare storie Instagram sulla sua vita privata e performance durante le dirette televisive nelle quali viene chiamata come ospite

Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi di coppia? Tutta la verità testimoniata via social

Già da un anno a questa parte Giulia Stabile e Sangiovanni avevano deciso di costruirsi una vita insieme, al di là del loro valore e/o impegno professionale.

Secondo quanto viene trapelato dalle ultime storie Instagram della giovanissima ballerina, vittima di bullismo in un passato in generale da dimenticare, la situazione sentimentale tra i due protagonisti del talent di “Amici 21” pare abbia subito una brusca frenata.

Il ‘ricciolo’ romantico è stato pizzicato a più riprese nella maestosa metropoli di Napoli, molto probabilmente per lavoro. Al contrario, Giulia vive a 360 gradi la sua amata Roma, alla ricerca di un’indipendenza che la condurrebbe ad una stabile convivenza con il suo amatissimo cantautore.

Proprio questa forzata ‘separazione’ tra i due starebbe portando i due ‘gioielli’ di Maria De Filippi ad allontanarsi l’uno dall’altro. La verità però è ben altra!

La condivisione dell’ultimo post sul profilo social della Stabile, protagonista nelle vesti di testimonial di una linea di gioielli, si parla di un “allontanamento” inteso come “lasciarsi andare liberamente”, nonchè privo di qualsiasi nesso con Sangiovanni.

Per un attimo i fan della coppia hanno temuto ad una crisi di coppia vera e propria, lasciandosi sopraffare da uno sconforto totale. Per schiarirvi tutti i dubbi a riguardo vi suggeriamo in ogni caso di seguire il video dove si nota l’esperta ballerina tutt’altro che in preda alle sofferenze d’amore.

