Gratta e Vinci: ecco la novità che ti permette di giocare pochissimo e di vincere parecchio. Per te tutte le specifiche

I biglietti dei Gratta e Vinci continuano a stupire. Ne arrivano sempre di nuovi da parte dello Stato e le novità si rincorrono. Già nella prima parte dell’anno sono stati introdotti biglietti vincenti nuovi, primo tra tutti quello 500 special.

Il suo costo è di 5 euro ed è arrivato, nelle tabaccherie e ricevitorie, con tantissimi biglietti vincenti da 500 euro. Una somma non eccessiva ma con un’alta probabilità di vittoria su questo montepremi.

Ma come se questo non bastasse, arriva un’altra super novità. Un’altra tipologia di biglietto vincente che promette di fare miracoli. Ecco il nuovo Gratta e Vinci che costa pochissimo e ti permette di vincere parecchio.

Gratta e Vinci: ecco cosa è appena arrivato

Gratta e Vinci ha “sfornato” un’altra bella novità che dona l’opportunità agli italiani di vincere con una piccola cifra. Si tratta del nuovo biglietto, presente solo nella versione online, di ‘Portafortuna 2€ linea plus’.

Come si intuisce dal nome, il prezzo del biglietto è esiguo: solo 2 euro e potremmo definirlo un cugino dell’altro biglietto in forma digitale, da 5 euro che si trova però anche in formato cartaceo.

“Prova a vincere scoprendo tutti i simboli: con i simboli X2 e X5 moltiplichi il premio, con la Linea PLUS tenti di nuovo la fortuna”. Così recita l’annuncio sul portale ufficiale che invita tutti a provare la nuova proposta di “grattino” online.

Per chi volesse prendere confidenza con il nuovo gioco e capire come funziona, è disponibile online una prova demo che simula una giocata e rende evidenti le dinamiche del gioco. Per una giocata vera e propria è necessario, invece, aprire un conto gioco presso uno dei rivenditori autorizzati.

La nuova tipologia di Gratta e Vinci è dunque disponibile per tutti e diverse sono le vincite in palio. Tentare la fortuna non costa nulla, ricordando però che è sempre necessario giocare con responsabilità senza affannarsi alla spasmodica ricerca del biglietto vincente. Quando è il momento la fortuna vien da sé.