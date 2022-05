Il Volo, Ignazio Boschetto ha una fidanzata bellissima: “Uguale a Ilary Blasi…”- FOTO

Avete mai visto l’altra metà del tenore che sta facendo emozionare il mondo con la sua voce angelica? La somiglianza con la showgirl ha dell’incredibile.

Sono un fenomeno sociale in netta espansione, chi l’avrebbe detto che nel 2022 la musica lirica italiana sarebbe tornata alla ribalta grazie alla bravura e perseveranza del trio Il Volo?

I due tenori (ed il baritono) sono entrati addirittura nella top 10 della classifica statunitense “Billboard 200”, hanno vinto 6 Wind Music Awards, sono stati nominati 2 volte ai “Latin Grammy Awards” e 3 volte ai “World Music Awards”.

Non male per dei giovani ragazzi con paure e passioni in comune che non esitano mai però a condividere con la loro community proprio questi aspetti che li fanno apparire ancora più “normali” alla vista dei milioni di fan che li seguono in lungo e largo durante le loro tournée.

Forse proprio durante un concerto in Sud America c’è stato il colpo di fulmine tra Ignazio Boschetto, il più timido del trio, e la bellissima ballerina brasiliana Ana Paula Guedes che lo ha fatto letteralmente innamorare a prima vista.

L’avete mai vista con attenzione? La somiglianza con la Blasi è incredibile…

Ignazio Boschetto innamorato perso di Ana Paula Guedes, l’avete mai vista?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Paula Guedes (@aniinhaguedes)

Ignazio all’inizio timidamente dava piccoli accenni di complicità con lei sulla sua pagina Instagram, ma da qualche mese invece i due fanno davvero coppia fissa e la bella unione che li tiene legati ha fatto tanta tenerezza anche ai fan che lo seguono fin dal suo debutto iniziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social getta i fan nello sconforto

La loro storia d’amore è iniziata in modo molto insolito, durante il primo periodo di lockdown nel 2020 quando i due hanno iniziato a scambiarsi messaggi e videochiamate continue.

Ana Paula Guedes è coetanea di Boschetto, ha 28 anni, laureata in ingegneria civile, coreografa e insegnante di danza, divenuta celebre nel suo Paese grazie alla partecipazione come insegnante nella versione brasiliana di “Ballando con le stelle” (ovvero “Dança dos Famosos”).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosa Perrotta, problemi dopo la gravidanza: “purtroppo ne ero consapevole”

Anche lei è molto attiva su Instagram dove conta al momento circa 451mila follower. La somiglianza con Ilary Blasi però osservando le sue foto è incredibile: gli stessi zigomi alzati, labbra carnose, occhi penetranti e taglio di capelli biondi che le incorniciano il viso e raccontano passione e cura di sé. Come dare torto al tenore di questo colpo di fulmine!

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO DI YESLIFE