Maneskin, è allarme a poche ore dalla finale: come sta Damiano

Preoccupazione per i fan dei Maneskin, a poche ore dalla serata finale degli Eurovision a Torino, per le condizioni di Damiano David

Lo scorso anno, l’Eurovision ha parlato italiano, con i Maneskin autentici mattatori e capaci di conquistare la vittoria finale. Una storica accoppiata, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con ‘Zitti e buoni‘, a suggellare un 2021 di grandi soddisfazioni in moltissimi campi, per i nostri colori.

Quest’anno, Mahmood e Blanco non sono riusciti a rinverdire i loro fasti e, sebbene abbiano vinto il premio per il miglior testo con ‘Brividi‘, sono rimasti esclusi dalla serata finale. Un peccato, con l’Eurovision ‘in casa’, a Torino. Ma stasera, la bandiera italiana sarà presente ugualmente, con l’esibizione prevista dei vincitori uscenti.

Anche se, a poche ore dal grande evento, si avverte un po’ di preoccupazione tra i fan del gruppo rock. Il motivo è infatti l’allarme che si è registrato attorno alle condizioni del frontman Damiano David.

Maneskin, Damiano David in stampelle: l’annuncio sui social

Infatti, Damiano, nelle storie Instagram, si è scattato una foto in stampelle. Girando a Londra il video del nuovo singolo in uscita, Supermodel, è incappato in una brutta caduta, riportando un infortunio alle gambe.

Dunque, le sue condizioni saranno da monitorare fino all’ultimo, con il rischio di un clamoroso forfait. Ma lui stesso ha provveduto a rassicurare gli ammiratori. Damiano ha infatti partecipato alla conferenza stampa pre serata finale, spiegando, ironicamente: “Ho cantato in condizioni ben peggiori“.

Non solo, nelle stories che si susseguono sul suo personale profilo Instagram, ha scritto ai fan di stare tranquilli: “Non preoccupatevi per me, faremo saltare il palco comunque“. Un Damiano dunque carico a prescindere per il grande appuntamento e deciso a non farsi fermare da nessun contrattempo.