Il Giubileo di Platino si avvicina e Meghan Markle è pronta a fare i bagagli al fianco di Harry per tornare a Londra. Dietro la distensione con la Royal Family ci sarebbe un motivo clamoroso.

Tutta apparenza. Secondo i tabloid la distensione tra Meghan Markle, il marito Harry e la Royal Family sarebbe tutta una messa in scena. Ma non da parte dei reali inglesi, bensì dal lato dei Duchi di Sussex che si sarebbero riavvicinati ai parenti per un motivo spiazzante.

Da qualche settimana non si fa che parlare della misteriosa reunion tra la coppia, la Regina Elisabetta e il Principe Carlo avvenuta nell’ambito del loro viaggio in Europa per seguire gli Invictus Game olandesi. Non è mancata una tappa al Castello di Windsor dove dopo due anni hanno avuto un faccia a faccia con i parenti: le cose sembra essere andate per il meglio, tanto che Sua Maestà ha invitato il nipote, un tempo il suo preferito, a ritornare a Londra in occasione del Giubileo di Platino.

A fronte dell’avvicinarsi dell’evento dedicato ai 70 ani di trono della Sovrana, Harry e Meghan stanno preparando i bagagli: non mancheranno, infatti, all’importante manifestazione portando con loro anche i figli Archie e Lilibet.

Tuttavia emerge un retroscena spiazzante il merito alla loro scelta di ritorna a Londra. Un motivo che non avrebbe nulla a che vedere con ragioni di affetto.

Meghan Markle: clamoroso retroscena sul suo ritorno a Londra

Una pace finita, studiata a tavolino per un motivo ben preciso. Questo è quello che la stampa ha ipotizzato essere la reunion tra i Sussex e la Royal Family. Ma non da parte dei reali inglesi, pronti a ricucire con i Duchi ribelli, bensì da parte di Meghan e Harry.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > La vita in diretta, Alberto Matano zittito dall’ospite: “davvero imbarazzante”. Sfiorata la lite

Se il loro portavoce ha rivelato, lo scorso 6 maggio, come la coppia sia entusiasta di prendere parte all’importante evento, in realtà quello che li spingerebbe a non mancare sarebbe un calcolo ben preciso.

Piuttosto che un desiderio di pace, sarebbe la visibilità quello che interessa ai Duchi: questa porterebbe pubblicità e di conseguenza aumento di denaro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Lidl, la novità clamorosa riguarda la nota città italiana. È già tutto pronto: “ma è vero?”

Spinti da questo obiettivo sono pronti a fare i bagagli e partecipare alla manifestazione, malgrado non potranno salire sul balcone di Buckingham Palace, come il Principe Andrea, in quanto hanno preso i loro titoli a seguito della Megxit.