Il grave incidente aveva messo a dura prova Eva Henger. Ora, in seguito ai dubbi di Mercedesz a “L’Isola Dei Famosi”, lo scenario cambia inaspettatamente.

Dopo essersi sottoposta ad alcuni importanti interventi il peggio sembrerebbe essere passato per l’attrice di origini ungheresi, Eva Henger. La diva, reduce alcune settimane fa da un terribile incidente stradale assieme al marito, Massimiliano Caroletti, pare stia soltanto adesso tornando ad una routine per lei “meno faticosa”.

L’entrata in gioco della figlia Mercedesz, al reality de “L’Isola Dei Famosi” lo scorso 6 maggio sotto suo consiglio, non sarebbe stato un evento casuale. E avrebbe rappresentato il suo primo reale passo verso la guarigione, ha chiarito la soubrette. A tal proposito le sue ultimissime dichiarazioni, comparse in rete in queste ore di sabato 14 maggio, avrebbero infine colto alcuni degli utenti alla sprovvista.

“Ce la metterò tutta” confessa Eva Henger dopo l’incidente è: “più in forma di prima” – FOTO

La Henger racconta oggi al pubblico come si sente davvero. E, nel cimentarsi in una lunga riflessione, pubblica nel frattempo una bellissima immagine in costume relativa a due mesi fa.

“Mi piace rivedere queste foto“, ha spiegato la soubrette in diretta dal suo letto di ospedale. “Mi manca il sole, mi manca il mare“. Ma la sua determinazione non accenna a sparire.

“Ce la metterò tutta“, spiega la showgirl. Eppure, “per tornare velocemente come prima“, potrebbe esserci un’unica soluzione. Come ha aggiunto lei stessa negli ultimi giorni, a favore della sua futura ripresa, vi sarebbe in primis lo zampino di Mercedesz.

Nonostante per la Henger sia “tutto molto difficile in questo momento” il recupero del suo rapporto con la figlia, dopo due anni di totale assenza di dialogo tra le due, le avrebbe permesso in parte di dimenticare le sofferenze emotive e fisiche di questo periodo della sua vita. La soubrette ha infine messo di aver “rischiato grosso“. Difatti, a causa dell’elevato numero di fratture riportate dall’impatto e della sventata perdita di una mano, dovrà restare a riposo per almeno i prossimi tre mesi.

Per concludere con un messaggio di speranza, e di totale fiducia verso la sua ripresa, un fan manderà il suo in bocca al lupo ad una showgirl, descrivendola come: “più in forma di prima“.

