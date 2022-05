Monica Bertini, fascino e sorriso ammaliante (ma gli occhi finiscono inevitabilmente lì) – FOTO

Monica Bertini, sorriso ammaliante a 32 denti ma gli occhi finiscono inevitabilmente lì: impossibile resistere.

Negli anni si è accaparrata il titolo di conduttrice sportiva più amata e seguita, stiamo parlando di Monica Bertini. Professionalità, serietà – come trapela anche dal suo affollato profilo Instagram – ma anche tanto fascino ed un carisma da vendere. Sono questi gli ingredienti che la rendono il personaggio che è oggi.

Ogni foto scatena un mix di pulsioni insite in ogni follower che non perde nemmeno uno scatto, molti dei quali sono a tema lavorativo: sovente infatti troviamo la Bertini in selfie scattati direttamente dallo studio televisivo. Tailleur, abiti sempre sobri per la conduttrice sportiva la parola d’ordine è: classe.

Monica Bertini, sorriso ammaliante e quel dettaglio che ti destabilizza

