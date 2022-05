Pane, questo è quello preferito dagli italiani. La classifica spiazza tutti, è incredibile

Ti sei mai chiesto qual è il pane preferito dagli italiani? Oggi abbiamo la risposta che ha spiazzato tutti i consumatori di questo alimento così importante.

Ottenuto dalla fermentazione e dalla lievitazione, il pane è uno degli alimenti più consumati in Italia. Possiamo tranquillamente affermare che senza pane non si cantano messe! Creare il pane è molto semplice, basta unire lievito, acqua e farina, attendere che lo stesso raddoppi ed infornarlo successivamente.

E’ possibile realizzare le pagnotte di pane in moltissimi modi, con i cereali, con la frutta secca, con ingredienti particolari e specifici. La panificazione è diventata una vera e propria arte specie se si vogliono ricercare gusti nuovi cosi come le forme. Questo alimento è molto versatile, è ottimo per accompagnare cibi salatati ma anche buonissimo con creme dolci spalmabili.

Questo è il pane preferito dagli italiani

Oggi vogliamo farti conoscere la classifica del miglior pane d’Italia, l’alimento per eccellenza simbolo del Paese nel Mondo. La panificazione è un’arte, negli anni diverse tipologie hanno deliziato i nostri palati ed oggi vi facciamo presente le 10 qualità preferite dai consumatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lidl, l’ultima novità è reale: “Era ora, che bello!”. Clienti emozionati, finalmente si può

Il dato è venuto fuori grazie ad un monitoraggio condotto dall’agenzia Klaus Davi & Co., coadiuvata con Filippo Gallinella (Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati), ideatore del movimento “Io sto con il Made in Italy”.

Il report a cui facciamo fede è uno studio condotto su un campione di persone di età variabile, il segmento di riferimento è 18/65 anni. Dai sondaggi è emerso quanto segue.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Gratta e Vinci, il fortunato vince quasi due milioni di euro: dove è successo

Il pane più amato dagli italiani è quello di Altamura Dop (Puglia), panificato nei comuni della Murgia. Si classificano a seguire Pane di Matera IGP (Basilicata) e dal Pane Toscano DOP (Toscana).

Tra le preferenze degli italiani, ma sotto i 3 posti del podio, troviamo: Pane Casereccio di Genzano Igp (Lazio), Coppia Ferrarese Igp (Emilia-Romagna), Pagnotta del Dittaino Dop (Sicilia), Pane di Platì (Calabria), Pane dei Camaldoli (Campania), Bovolo (Veneto), Biova (Piemonte).

La classifica è davvero inaspettata ed incredibile, naturalmente ci teniamo a sottolineare che il pane è buono ovunque, tutta l’Italia porta avanti tradizioni millenarie tramandate di generazione in generazione.