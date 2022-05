Paola Di Benedetto, solo intimo e null’altro: davanzale in bella mostra – FOTO

Paola Di Benedetto ha condiviso uno scatto travolgente sui social network: la modella e conduttrice si presenta in intimo!

Paola Di Benedetto è una delle donne più apprezzate e seguite in Italia. Il suo profilo Instagram, solo per fare qualche esempio, possiede ben 1,7 milioni di followers. La sua carriera à iniziata con varie vittore in concorsi di bellezza regionali (nel suo Veneto). Dopo aver lavorato per diversi programmi della tv locale di Vicenza, la classe 1995 spicca il volo diventando Madre Natura a ‘Ciao Darwin 7 – La Resurrezione’.

Nell’edizione del 2020 del ‘Grande Fratello Vip’, la ragazza trova la vittoria e decide di donare tutto il suo montepremi di 100.000 euro per sostenere la lotta al Covid, dimostrando grande cuore. La Di Benedetto è una donna di fascino assoluto e il suo fisico è un qualcosa di eccezionale. Questa sera, la modella ha deciso di offrire una visione da brividi al popolo del web presentandosi in intimo.

Paola Di Benedetto, solo intimo e niente più: che curve!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola, questo pomeriggio, ha fatto girare la testa a tutti i followers con uno scatto incredibile. La ragazza doveva sponsorizzare uno dei marchi d’intimo più celebri del nostro paese e lo ha fatto nel modo migliore, indossando cioè la nuova collezione e condividendo in rete scatti risalenti dallo shooting. La veneta, in intimo, è un qualcosa che lascia tutti con il fiato sospeso: il suo fisico così in bella mostra pietrifica di fatto il web.

Il lato A della 27enne è da applausi scroscianti: con un davanzale esplosivo, un addome super definito e un paio di gambe chilometriche, la vicentina ha fatto stropicciare gli occhi alla platea di ammiratori. Anche l’azienda che è stata pubblicizzata ha commentato il post aggiungendo una serie di cuoricini. Immancabili i likes dei fans e i commenti degli utenti più attivi.

