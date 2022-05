Svelata l’ultima tappa dell’attrice. Miriam Leone sorprende i suoi fan e tinge di rosso la rete grazie a un emozionante dettaglio.

“Finestre, passi e orizzonti…” È iniziata così la prima avventura estiva dell’attrice catanese due giorni fa. Dopo aver sollevato lo sguardo nei Musei Vaticani e aver partecipato con un abito incantevole alla cerimonia per i David di Donatello, Miriam Leone è nuovamente pronta a sorprendere i suoi fan.

A dieci giorni esatti dalla sentita premiazione de “La profondità degli abissi“, e in contemporanea all’inizio dell’estate 2022, la nata sotto il segno dell’Ariete torna a far parlare di sé.

Entrata abilmente nei panni di Eva Kant, nel video-clip del brano composto da Manuel Agnelli quanto nell’ultima pellicola dei Manetti Bros, ora Miriam spiega di come sia giunto per lei il momento di cambiare aria. La meravigliosa indossatrice di Valentino a Cinecittà è tornata in sala negli ultimi mesi. Rispettivamente con “Marilyn ha gli occhi neri” e “Corro Da te“. Adesso non resta dunque che scoprire quale sarà il suo nuovo progetto.

“Sono pazzo di te” Miriam Leone la visione memorabile tinge di rosso il web – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eurovision 2022, ecco chi ha vinto: “Hanno svelato i nomi”. Incredibile

Napoli ha accolto l’attrice con un bellissimo mazzo di rose rosse questa mattina. E Miriam, in forma di ringraziamento, ha attraversato Piazza Del Plebiscito lasciandosi infine immortalare al centro perfetto tra le colonne. Che il suo prossimo futuro abbia inizio da qui?

Si tratta innanzitutto di un notevole fermoimmagine. Il quale, grazie al suo floreale dettaglio “tinto di rosso“, avrebbe regalato non poche emozioni ai suoi oltre 1,5 milioni di follower.

“Com’era? Vedi Miriam e poi muori?“, scriverà infatti ironicamente un utente servendosi, in chiave rivisitata, di una celebre citazione dello scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe.

Miriam attraverserà più tardi le vie della città guidata dal ritmo di @soulpalco_. E per concludere in altrettanta bellezza deciderà di concedersi un gustoso break. La scelta stavolta verterà su una nota pizzeria del centro storico “Concettina ai Tre Santi“. Presso cui documenterà la realizzazione, e anche qui a ritmo di musica, di alcune prelibatezze locali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Damiano David, infortunio per il cantante dei Maneskin: la FOTO che preoccupa i fan

Infine lo stesso piatto, servitole davanti agli occhi, sembrerà non resistere di fronte alla sua bellezza. E, su uno sfondo in total red, apparirà la scritta indelebile: “sono pazzo di te“.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO