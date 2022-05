Un suggerimento può cambiare la vita a chi tenta la fortuna con i Gratta e Vinci. Lo dimostra l’ingente somma vinta da una donna in queste ore.

E’ una storia che ha dell’incredibile quella di una donna che ha tentato la fortuna con un semplice biglietto ai Gratta e Vinci. La sua inattesa vittoria sta avendo grande risonanza in tutta la penisola. Il tutto grazie ad un preciso suggerimento avvenuto pochi istanti prima del suo acquisto in ricevitoria.

“Me lo aveva predetto“, ha dichiarato la donna con gioia e altrettanta incredulità dopo aver scoperto di aver ereditato una fortuna a seguito della sua giocata nel suo tabaccaio di fiducia. Residente nel Salento, la vincitrice dell’ingente somma, ha spiegato quest’oggi i dettagli del fortuito aneddoto, svelando al contempo “il trucchetto” agli appassionati.

“Prendi questo biglietto” suggerimento vincente, con il “sette e mezzo” sbanca il tabaccaio

Secondo le prime stime e l’opinione soddisfatta dei gestori del locale pare che tale vincita sia stata la più rilevante in assoluto nella storia della ricevitoria.

L’evento ha avuto luogo in una nota tabaccheria situata in un piccolo comune in provincia di Lecce, più precisamente a Melissano in via Leonardo Da Vinci, la donna è riuscita a dare una svolta decisiva alla sua vita grazie all’acquisto di un biglietto “Super Sette e Mezzo“.

Come ha raccontato il proprietario del tabacchi, il quale avrebbe preannunciato con anticipo tale colpo di fortuna, alcuni giorni addietro la donna si sarebbe presentata nel locale con alcune evidenti preoccupazioni sul suo volto.

Per tal ragione, l’uomo, le avrebbe augurato quanto prima di tornare a sorridere con spensieratezza. La donna è poi tornata realmente a sorridere grazie al suo consiglio, ossia: “prendi questo biglietto“, portando infine a casa una vincita di ben 70mila euro.

Inoltre, in un primo momento, pare che la fortunata non si fosse accorta del totale della somma a lei destinata. Ma che avesse creduto si trattasse di soli 7mila euro. A farla rendere conto del reale importo è intervenuto lo stesso proprietario al momento della verifica del vincente tagliando.

