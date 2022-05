La Regina Elisabetta non ce la fa più, cambia tutto a Palazzo. Decisione senza precedenti

La salute della Regina Elisabetta è sempre più fragile. Nonostante sia riapparsa in pubblico sollevando i sudditi, sembra che abbia bisogno di un sostegno al Castello di Windsor.

Dopo il forfeit all’apertura del Parlamento con il suo Queen’s Speech, la Regina Elisabetta è tornata in pubblico prendendo parte al Royal Windsor Horse show per seguire l’appuntamento dedicato alle corse dei cavalli. Sorridente, si è mostrata in forma rassicurando i sudditi sulla sua salute.

Tuttavia secondo alcune voci di corridoio ormai le sue condizioni sarebbero sempre più fragili, portandola a una scelta senza precedenti.

96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono, da molti mesi sta facendo i conti con diverse criticità di salute. Dai problemi motori, al Covid, è molto indebolita tanto da dover ricorrere al bastone e alla sedia a rotelle: proprio per questo ha saltato molteplici impegni nelle ultime settimane per recuperare le forze.

Manca sempre meno al Giubileo di Platino, manifestazione dedicata ai suoi 70 anni di trono con cui si è aggiudicata il primato di Sovrana più longeva, in scena dal 2 al 5 giugno. Un evento molto importante, a cui non potrà mancare e per questo sta cercando di affaticarsi il meno possibile arrivando a una decisione che rivoluziona la vita di Palazzo.

Regina Elisabetta: cambiamento al Castello di Windsor

Cambiamenti in corso nella vita di Palazzo. Da tempo la Regina si è trasferita al Castello di Windsor dove sta subentrando una grande trasformazione con una new entry.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giulia Stabile si divide da Sangiovanni: il VIDEO pubblicato sui social

Sua Maestà ormai non è più autonoma e pertanto Angela Kelly, la sua collaboratrice storica conosciuta nel 1992, ha fatto i bagagli per andare a trasferirsi presso la dimora nell’intento di assistere la Regina. Sua personal stylist, secondo il Sun, sarebbe una figura da sempre a lei molto fedele e per questo l’avrebbe scelta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alessandra Amoroso spiazzata, Maria De Filippi svela il segreto: “Non lo avevi detto?”

Se già durante il lockdown aveva supportato Sua Maestà, ritorna al Castello in pianta stabile vivendo negli appartamenti accanto ai suoi, in modo che possa contare sul suo aiuto in caso di bisogno.