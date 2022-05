Un’entrata in scena disarmante per Laura Torrisi. Al suo arrivo in città tutti si voltano. Lo scatto infuocato primeggia in rete.

Gli ultimi meravigliosi ritratti nella natura dell’attrice catanese avevano già colpito i suoi spettatori nel corso di queste settimane d’inizio estate 2022. Ora però, la bellissima Laura Torrisi, esordisce in rete con un nuovo resoconto del suo arrivo in centro riuscendo a far calare “un improvviso silenzio” attorno a lei.

Classe 1979, dopo aver partecipato a “Miss Italia” a soli 22 anni, la nata sotto il segno del Sagittario esordisce sul grande schermo in una commedia di Francesco Nuti. Più tardi entra nei panni di coinquilina alla sesta edizione del “Grande Fratello“.

Dopo l’esperienza televisiva, un anno più tardi, diventa la protagonista di “Una Moglie Bellissima“, pellicola realizzata da Leonardo Pieraccioni. Con l’attore e regista intraprenderà una relazione amorosa dalla durata di sette anni e che porterà alla nascita di Martina, ora undicenne.

“Spettacolo in persona” Laura Torrisi come Malèna, tutti si voltano: la FOTO infuocata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ginevra Pisani, la trasformazione impressionante dell’ex professoressa: “la mia vita è cambiata”

A tre anni di distanza dalla sua ultima performance per il piccolo schermo con il film di Paolo Geremei, “Din Don – Il ritorno“, l’attrice dalla bellezza mediterranea continua a condividere i dettagli e gli aneddoti più interessanti della sua quotidianità con i suoi oltre 1,4 milioni di follower su Instagram.

Ad attirare l’attenzione degli utenti, in particolare in queste ultime ore, è stato un “fiammante” post condiviso dell’ex concorrente di “Amici Celebrities”.

“Weekend vibes” è questo il titolo che la Torrisi desidera confermare in didascalia alla sua coppia di istantanee.

Le quali, in virtù delle loro caratteristiche, ricorderanno ai suoi fan il personaggio della bellissima “Malèna” di Giuseppe Tornatore. Ad interpretare il ruolo di indimenticabile protagonista nella drammatica pellicola, che uscì nelle sale nell’ormai lontano 2000, si cimentò Monica Bellucci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Con il cuore in gola” Valeria Rossi spiega le sue intenzioni: il colpo di scena

“Uno spettacolo in persona“, sarà l’opinione degli utenti rimasti senza fiato dinanzi alla visione dell’attrice in abito nero per le vie soleggiate della città. Un netto contrasto che, a quanto pare, avrebbe ben saputo ereditare il fascino drammatico e l’inconfondibile bellezza tipica di quel personaggio.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO