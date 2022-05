“Verissimo”: lacrime a fiumi in studio. Silvia Toffanin incredula: “Ma come è possibile?”

“Verissimo”: Silvia Toffanin è confusa. Le sue orecchie ascoltano parole che suonano strane. Ecco la richiesta di spiegazione

Silvia Toffanin questo pomeriggio a “Verissimo” ha intervistato Lulù Selassié, una delle protagoniste più amate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ed ex fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Dopo aver chiacchierato con il nuotatore nella scorsa puntata, la padrona di casa questo pomeriggio ha ascoltato la versione dei fatti dell’ex gieffina che ha parlato della sua rottura con il giovane conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

La principessa etiope ha raccontato i fatti dal suo punto di vista apparendo fin da subito molto emozionata. Non sono mancate le lacrime in studio ma per Silvia Toffanin c’è qualcosa che non torna.

Silvia Toffanin e la verità di Lulù Selassié

Silvia Toffanin parte subito in quarta con Lulù Selassié parlando della sua rottura con Manuel Bortuzzo. La giovane dice di sentirsi triste e di pensare tutto il giorno al suo ex fidanzato. Cerca di distrarsi con il lavoro e la famiglia ma il pensiero fisso per Manuel c’è sempre.

“Tu pensi che ci sia di mezzo la sua famiglia?” le chiede subito la conduttrice e lei senza pensarci due volte annuisce specificando che “Non c’era vento a favore per la nostra relazione da parte di altre persone”.

Lulù ha fatto riferimento a delle parole che sono state dette nei suoi confronti non proprio molto carine e ha ammesso che con la famiglia di Bortuzzo non si sentiva a suo agio. Una cosa però l’ha voluta precisare: “Io sono felice che la mia famiglia lo ha accolto subito e per mia mamma era come un figlio, lui la chiamava mamma – ha detto – ho visto una connessione stupenda”.

L’ex gieffina spera che il suo ex compagno possa ripensarci e torni da lei: “Quando fai tanti progetti e sogni, lo fai perché pensi che quella sia la persona della tua vita. C’era davvero l’intenzione di mettere su famiglia e io spero nel mio cuore di rivederlo. Se non fosse così gli auguro che realizzi tutti i suoi sogni”.

E allora per chiarire il tutto, la Toffanin chiede alla principessa etiope come stavano le cose tra di loro prima che Manuel la lasciasse. Fa sentire le dichiarazioni del giovane in cui dice che non c’era “un venirsi incontro”, dei continui litigi, del suo non voler ascoltare e di una situazione tesa.

“Non è assolutamente vero che stavamo litigando” puntualizza raccontando la loro vita divisa tra il lavoro di entrambi ed il ritrovarsi a casa stando insieme. E allora a questo punto la Toffanin non ci sta, lei e Manuel raccontano due realtà diverse e chiede: “Ma com’è possibile?”.

Lulù è convinta che Manuel sia ancora innamorato di lei ma, precisa, “lui non lo dirà mai. Ciò che abbiamo vissuto è stato troppo forte e penso che lui provi ancora amore per me, io lo capisco subito, basta che guardo i suoi occhi ed io capisco cosa pensa”. Ecco perché guardando i filmati lo nota diverso, con un po’ di malinconia, rabbia e nervosismo.