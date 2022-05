La tragedia è successa nel Rodano, dipartimento francese della regione Alvernia-Rodano-Alpi. L’insegnante aveva 64 anni.

Dramma al liceo Fernand-Forest: un insegnante ha accusato un malore in classe ed è morto durante la lezione, davanti ai liceali. La tragedia risale a questo venerdì pomeriggio (13 maggio). A riportare la notizia è il media locale Le Progrès.

Istituita una cella psicologica per gli allievi del 64enne

La notizia trova conferma nei principali quotidiani francesi. Stando a quanto si apprende dai media locali il drammatico evento è avvenuto questo venerdì 13 maggio, nel pomeriggio, tra le mura del liceo professionale Fernand-Forest di Saint-Priest. La tragedia si è verificata intorno alle ore 14:00 o 15:00, quando un professore di economia un uomo di 64 anni, ha accusato un malore durante la lezione, crollando sulla cattedra. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ma vani i tentativi di rianimazione: il dipendente è stato dichiarato morto sul posto. Il 64enne lavorava nell’istituto da più di tre anni ed era molto apprezzato dai colleghi per la viva e visibile passione e dedizione verso l’insegnamento.

Dalla mattina di lunedì 16 maggio sarà istituita una cella psicologica per ascoltare e sostenere gli allievi della classe. Sincere condoglianze ai familiari arrivano dal tweet di Olivier Dugrip, rettore dell’Accademia di Lione. Il preside ha espresso pubblicamente “profondo dolore” per l’accaduto e invia un messaggio di vicinanza alla famiglia e tutta la comunità educativa dell’istituto.

A inizio mese un incidente simile ha colpito un altro istituto francese. Era giovedì 5 maggio: un insegnante di 54 anni, professore di matematica al liceo Berruyer Marguerite-de-Navarre è morto per arresto cardiaco nell’istituto. Il professore è deceduto nella stanza degli insegnanti: a riportare la notizia France Bleu. Anche per lui non c’è stato nulla da fare. Il Direttore Accademico dei Servizi Nazionali per l’Educazione era accorso sul luogo del dramma e ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutto il personale dell’istituto.