Amici di Maria De Filippi: c’è il nome del vincitore di questa edizione

Amici di Maria De Filippi: dopo otto lunghi mesi, questa edizione è finalmente giunta a termine. Il vincitore di questa edizione ha sollevato la coppa più ambita

Sono stati otto lunghi mesi, intensi, pieni di emozioni e di colpi di scena. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono passati tantissimi volti che hanno provato a realizzare il loro sogno di vivere di danza o di musica, alcuni sono riusciti nel loro intento, altri sono stati costretti ad abbandonare la scuola e a trovare una via alternativa fuori dal programma.

Il serale ha avuto inizio poco più di due mesi fa e, ogni settimana, abbiamo visto uscire circa due allievi. Ogni volta è stato uno strazio salutarli, soprattutto perché dopo tutti questi mesi, i telespettatori si erano affezionati molto a quei ragazzi. Anche questa sera, in occasione della finale, ci sono state tantissime emozioni per i sei meravigliosi ragazzi rimasti.

Amici di Maria De Filippi: a vincere questa edizione è

La finale è stata certamente ricca di emozioni. Maria De Filippi ha dato inizio alla serata con un momento molto commovente, poi i sei ragazzi si sono sfidati uno dietro l’altro per riuscire ad arrivare alla vittoria. Non è stato semplice, ma per i sei è stata comunque una vittoria arrivare fino a questo punto.