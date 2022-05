Le ultime mosse dell’artista avevano già lasciato immaginare un inatteso ritorno di fiamma. Ora Anna Tatangelo sembra darne la prova.

A poche settimane dal suo fantomatico addio al rapper partenopeo, Livio Cori, gli affari di cuore non si fermano per la romantica nativa di Sora, Anna Tatangelo. La conduttrice di “Scene Da Un Matrimonio” sembra aver lanciato un ultimatum, ma non tutti potrebbero essere disposti a crederle.

Dopo l’emozionante uscita di successo del suo “Annazero” l’artista trentacinquenne ha continuato ad essere al centro dell’attenzione dei suoi fan, vista innanzitutto la fine misteriosa della sua ultima relazione amorosa.

Che ci sia lo zampino del suo ex storico Gigi D’Alessio, come anche stavolta suggeriscono alcuni rumors, potrebbe essere una soluzione innegabile. Mentre altri, con maggior testardaggine, consigliano di prestare “attenzione” a un ultimo dettaglio. Qual’è, allora, la verità?

Anna Tatangelo con lui non aspetta, il ripensamento è palese: “ancora insieme”?

L’atteso ritorno nella Capitale della cantante, due giorni fa, ha colto il suo pubblico di sorpresa. Nei suoi ultimi post su Instagram, la cantante, si lascia immortalare in posa “da dea” per le vie del centro storico. Eppure, tali scatti colmi d’allegria e bellezza, non avrebbero però ancora rivelato il loro artefice.

La promessa d’amore dell’artista di origini laziali non ha di certo avuto lunga vita. Se le sognanti parole della Tantagelo, a poche settimane dalla fine della loro relazione, erano servite a rendere ufficiale i suoi sentimenti per Cori, lo scenario si è presto ribaltato.

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso ‘siamo’“, aveva scritto in un post la Tatangelo, condiviso più tardi anche dallo stesso rapper trentaduenne, confermando così in mondovisione il loro affiatamento. Poi la notizia della rottura è dilagata. Ma, stavolta, senza un intervento diretto da parte dei due esponenti.

“Ancora insieme?“, dunque? La riposta per molti dei loro fan sembra “palese“.

Difatti, nonostante la decisione di rimuovere dai loro rispettivi account le immagini in cui i due artisti appaiono insieme, complici e soprattutto felici, potrebbe star ad indicare un semplice cambiamento nelle loro dinamiche di coppia. E dunque alla base del loro tanto chiacchierato allontanamento potrebbero esserci invece le semplici premesse riguardanti una crisi temporanea .