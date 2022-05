Aurora Ramazzotti, intrigante in bikini per la prima tintarella: qualcuno le ruba la scena – FOTO

Aurora Ramazzotti, intrigante in bikini per la prima tintarella: qualcuno le ruba la scena. Il web si divide.

Aurora Ramazzotti, la giovane figlia d’arte è ormai cresciuta e le sue foto mostrano chiaramente come la piccola a cui il padre Eros dedicava le sue canzoni, è oggi una giovane donna. Molto attiva sui social, dove vanta 2,3 milioni di followers. Sono finiti i tempi in cui il web era cattivo con lei facendo immotivati e sterili confronti con la madre, Michelle Hunziker.

La bellezza della madre spesso usata come arma contro la giovane Aurora, allora adolescente. Ma oggi è una bella donna pronta a splendere, come si vede negli scatti che lei spesso posta e che la vedono coinvolta in numerosi eventi. Nel suo ultimo post però si gode un momento di relax lasciando emergere una fisicità non indifferente.

Aurora Ramazzotti, il micro bikini le calza perfettamente: ma chi gli ruba la scena?

