Triplice fischio al Dall’Ara dove si è disputata la gara della 37^ giornata del campionato di Serie A Bologna-Sassuolo: le pagelle ed il tabellino.

Si è appena conclusa Bologna e Sassuolo con la vittoria degli ospiti per 3-1. Dopo diverse occasioni, gli uomini di Dionisi sbloccano il punteggio al 35’ grazie a Scamacca, che su un corner dalla destra messo in mezzo da Berardi, svetta e trafigge di testa il portiere avversario.

Nella ripresa, al 60′, il Sassuolo trova il secondo gol con Chiriches, ma l’arbitro annulla per un tocco di mano del difensore prima di insaccare il pallone. Dieci minuti più tardi il raddoppio arriva: respinta corta di Skorupski che serve involontariamente Berardi al limite, l’attaccante neroverde calcia in rovesciata e trova la porta. Il Sassuolo chiude i conti all’80’ ancora una volta con Scamacca, che servito da Frattesi, penetra in area e trova la doppietta. Nel primo minuto di recupero il Bologna trova il gol della bandiera con Orsolini che trasforma un penalty.

Bologna-Sassuolo: le pagelle e il tabellino della sfida al Renato dall’Ara

Bologna (3-5-2): Skorupski 5,5; Soumaoro 5,5, Medel 5, Theate 5,5 (46’ Barrow 5,5); De Silvestri 5,5 (76′ Kasius 6), Aebischer 5,5 (65′ Svanberg 6), Schouten 5,5, Soriano 6 (65′ Sansone 5,5), Hickey 5 (76′ Dijks 5,5); Orsolini 6,5, Arnautovic 6. A disposizione: Bardi, Bonifazi, Mbaye, Vignato, Dominguez, Viola, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5.

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli 6; Muldur 6 (79′ Ruan s.v.), Chiriches 6,5, Ferrari 6, Rogerio 6; Frattesi 6,5 (84′ Magnanelli s.v.), Henrique 6,5; Berardi 7,5 (84′ Defrel s.v.), Raspadori 6 (79′ Ciervo s.v.), Traore 6 (62′ Lopez 6); Scamacca 8. A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Djuricic, Harroui. Allenatore: Alessio Dionisi 7.

Arbitro: Davide Ghersini della sezione AIA di Genova.

Reti: 35’ Scamacca (S), 75′ Berardi (S), 80′ Scamacca (S), 90’+1 Orsolini (B) (Rigore).

Ammoniti: 57′ Raspadori (S).

Espulsi: –

Note: 2′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Scamacca (S).

Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Mihajlovic volerà in Liguria per affrontare il Genoa in trasferta. I neroverdi, invece, ospiteranno al Mapei Stadium il Milan: gara che potrebbe risultare decisiva per i rossoneri in piena corsa per lo Scudetto. Ancora da definire gli orari e le date di entrambi i match, calendario che verrà stabilito nei prossimi giorni.