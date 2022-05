La domenica sera della Serie A è caratterizzata da un match determinante ai fini della classifica. Le pagelle e il tabellino.

Cagliari e Inter si giocano il tutto per tutto in questa trentaseiesima giornata di campionato. I neroazzurri sono in corsa per la lotta scudetto e non possono permettersi di perdere, sperando sempre in un passo falso del Milan. I sardi, invece, hanno bisogno di punti per salvarsi e rimanere nella massima serie anche nella prossima stagione.

All’11’ l’Inter si vede annullare un gol su calcio di punizione di Calhanoglu che trova Skriniar di testa che centra il palo, la palla gli rimbalza addosso e poi entra in porta. Il VAR, però, annulla tutto per un colpo di mano.

Il gol del vantaggio neroazzurro arriva al 25′ su cross di Perisic, stacca Darmian di testa e infila in rete l’1-0.

Al 51′ la squadra di Inzaghi raddoppia grazie a Lautaro Martinez che riceve un lancio lungo, vince l’uno contro uno con Altare e con un destro trafigge Cragno.

Dopo 3′ il Cagliari accorcia le distanze grazie ad un tiro dalla distanza di Lykogiannis che dai 30 metri batte Handanovic.

All’85’ l’Inter allunga di nuovo le distanze, sempre con Lautaro Martinez servito questa volta da Gagliardini, a tu per tu con Cragno la tocca piano e la deposita in rete.

Cagliari-Inter: le pagelle e il tabellino

CAGLIARI-INTER 1-2

RETI: 25′ Darmian, 51′ Lautaro Martinez, 54′ Lykogiannis

AMMONITI: 37′ Darmian

CAGLIARI: (4-3-1-2) Cragno 7; Ceppitelli 6, Altare 5,5 (79′ Carboni sv), Lykogiannis 6,5; Bellanova 5,5, Marin 6 (79′ Baselli sv), Grassi 6, Rog 5,5 (56′ Nandez 6), Dalbert 5; Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5 (56′ Keita 6). A disposizione: Aresti, Carboni, Lovato, Walukiewicz, Zappa, Baselli, Deiola, Strootman, Luvumbo,, Pereiro. All. Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6, Bastoni 6 (70′ D’Ambrosio 6); Darmian 7 (56′ Dumfries 6), Barella 6,5 (58′ Gagliardini 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6,5, Perisic 7; Lautaro 8 (85′ Sanchez sv), Dzeko 6 (70′ Correa 6). A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Ranocchia, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. All. Inzaghi

ARBITRO: Daniele Doveri

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Maneskin sul palco dell’Eurovision: Damiano si sbottona, frecciatina senza precedenti. Accade l’inaspettato

La prossima che sarà l’ultima giornata di campionato l’Inter affronterà in casa la Sampdoria mentre il Cagliari sarà ospite del Venezia, domenica alle 15:00.